Camminare al passo di ultimi e invisibili: il servizio civile con la Caritas diocesana

Pisa, 10 febbraio 2025 - “Sii tu il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”: sono ben 18 i posti disponibili presso Caritas Pisa, distribuiti in quattro progetti. In occasione della scadenza delle candidature per il Servizio Civile Universale del prossimo 18 febbraio, Caritas diocesana di Pisa rilancia i progetti del bando da 18 posti, 6 dei quali sono riservati a Giovani con minori opportunità (GMO).

I titoli dei progetti che è possibile selezionare sono: “Cittadini invisibili - Pisa”, “Non solo scuola 2024”, “In cammino con gli ultimi - Pisa”, “In cammino con gli ultimi a scuola e non solo - Toscana”. Per presentare la domanda è necessario: avere tra i 18 e i 28 anni compiuti, essere cittadino italiano o regolarmente soggiornante in Italia, essere in possesso di SPID e aver voglia di mettersi in gioco e di donarsi agli altri.

Si tratta di un servizio distribuito su una media di 25 ore settimanali, suddivise in 5 giorni (per un totale di 1145 ore annuali). Durante le ore di servizio sarà possibile entrare in relazione con tante persone, tra cui volontari, operatori, ospiti dei servizi Caritas e altri giovani che stanno vivendo la stessa esperienza e non solo. Il rimborso spese statale è di 507,30 euro mensili.

Per partecipare al Bando è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 18 febbraio 2025 alle ore 14, esclusivamente tramite la piattaforma “Domanda on line” (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet o smartphone.

"Uno dei requisiti fondamentali è la voglia di mettersi in gioco, per questo accogliamo a braccia aperte quei giovani che vogliono donarsi agli altri e unirsi al percorso di Caritas nel servizio al prossimo – afferma il direttore Caritas Don Morelli –. Stiamo vivendo tempi in cui le difficoltà economiche, l'emarginazione e la disgregazione sociale si fanno sentire fortemente, mettendo a dura prova i fondamenti del nostro vivere insieme. Il Servizio Civile Universale è l’opportunità che permette ai giovani di confrontarsi con queste complessità e di mettere in campo azioni positive che innescano processi di cambiamento”.

Caritas è disponibile ad accompagnare i giovani interessati nel discernimento del servizio. Per questo Caritas è contattabile allo 050 560952 o alla mail [email protected]. Tutte le informazioni utili sono reperibili al seguente link: https://www.caritaspisa.com/wordpress/bando-scu-2024/.