Cambio al vertice di "Amicobus" Lemmetti amministratore unico

Livorno, Roma, Cascina. Dalle giunte grilline di Nogarin e Raggi a Cascina e alla giunta di centrosinistra del sindaco Michelangelo Betti. è Gianni Lemmetti, laureato in Economia e gestione dell’impresa all’Università di Pisa, il nuovo amministratore unico di Amicobus, la società che espleta il servizio di trasporto scolastico degli alunni nei comuni di Cascina e Calci (soci rispettivamente al 90% e al 10%). Lemmetti - si legge in una nota dell’amministrazione cascinese – è stato scelto dalla rosa dei candidati proprio in virtù del suo curriculum (assessore al bilancio al Comune di Livorno e al Comune di Roma) e per le idee sul futuro della società. "Ringraziamo il dottor Alessandro Del Seppia per questi anni di attività alla guida di Amicobus – ha detto Michelangelo Betti, sindaco di Cascina –. Sono stati anni difficili, caratterizzati dalla difficoltà della gestione del trasporto scolastico in piena fase di pandemia da Covid. Diamo anche il benvenuto al dottor Gianni Lemmetti, che arriva a Cascina con un curriculum segnato da esperienze importanti. Siamo fiduciosi che con questo passaggio del testimone ci sarà il mantenimento della qualità della guida di Amicobus e che magari possa esserci la possibilità di far crescere ulteriormente la società sia in termini di qualità del servizio ma anche provando a cercare nuove prospettive implementando le attività".

"Amicobus è una piccola grande società – ha aggiunto Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci – che gestisce il trasporto scolastico anche per Calci. Piccola perché ha un solo amministratore e pochi dipendenti. Ma grande perché svolge, direi bene, un servizio delicato, importante per numerose famiglie. Con l’entrata di Calci nella compagine societaria, Amicobus ha potuto sperimentare anche la crescita dimostrando di poter estendere il servizio verso altri territori o altri settori. E proprio perché Amicobus vuole lavorare bene ma anche crescere, abbiamo puntato sull’esperienza di Gianni Lemmetti come nuovo amministratore unico al posto dell’uscente Alessandro Del Seppia, che ringraziamo per il servizio reso".

Poche parole da parte del nuovo amministratore Gianni Lemmetti, che preferisce far parlare i fatti. "Posso solo aggiungere che Amicobus svolge un servizio fondamentale per le comunità di Cascina e Calci. Sono onorato della scelta fatta dai sindaci e sono pronto per affrontare questa nuova sfida".