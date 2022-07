"Caldo, tagli e turni massacranti in ospedale"

Pisa, 26 luglio 2022 - Tagli e sanità, la riflessione di Cobas Pisa. "Dopo l’ennesimo contratto bidone, dopo la decisione della regione Toscana di bloccare 30 milioni di euro che avrebbero rimpinguato gli stipendi di medici ed infermieri toscani, dopo che le continue e pressanti richieste da parte delle maestranze sanitarie per aumentare gli organici negli ospedali, sono state disattese, è venuto il momento di dire basta! E’ in atto una destabilizzazione sistematica del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale, se si abitua l’asino a lavorare senza mangiare, si fa economia, ma poi l’asino muore", attaccano Gianbattista Marranchelli, Tommaso Como, Rossella Domenica Carella e Moira Neri. "Mai come oggi si intravede il fallimento della classe politica regionale: con la loro condotta sono riusciti a indebolire e disorganizzare il servizio sanitario, perdendo preziosi professionisti e creando negli operatori condizioni di lavoro insopportabili, mancano dappertutto medici ed infermieri, complice anche la politica universitaria miope ed inappropriata, gli operatori sociosanitari sono introvabili, le graduatorie sono aperte ma le assunzioni sono negate, Estar, che dovrebbe curare i bandi di concorso e le assunzioni, è ormai un organismo desueto alla mercè dei politici che hanno fatto del servizio sanitario un business, per non far pesare il bilancio negativo sui conti regionali, si preferisce assumere il personale , invece che a tempo indeterminato, dalle agenzie interinali, per scaricare il bilancio negativo della Regione sulle aziende private". "Si preferisce sfruttare al massimo il poco personale disponibile, con turni di lavoro massacranti, con rientri continui e salti di turno, costringendoli, visti i miseri stipendi ad accettare forme di straordinario valorizzato come l’attività aggiuntiva". "Per cercare di arginare la carenza cronica di personale sanitario, l’assessore Bezzini arriva perfino ad emanare una delibera assurda e controversa quale la 581 del 22/05/2022, in cui si stabilisce che i pazienti affetti da Covid , se asintomatici o ...