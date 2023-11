Colpita in testa dal calcio di un cavallo: donna in gravi condizioni

Pisa, 7 novembre 2023 - Incidente nella tarda serata in un maneggio pisano. Una giovane donna è rimasta ferita gravemente per il calcio di un animale.

È accaduto in una struttura in via Livornese, località San Piero a Grado. Mentre si trovava nel maneggio, la donna di 32 anni è stata colpita accidentalmente da un calcio di un cavallo alla testa. È stata allertata la centrale operativa del 118 che ha inviato un mezzo medicalizzato. È stata quindi soccorsa da un'ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Pisa. Ha ricevuto le prime cure sul posto per poi essere trasportata in ospedale. Al Dea, dipartimento di emergenza e accettazione di Cisanello in codice rosso, il più grave anche per la dinamica dell'incidente.