Calci, via alla riqualificazione di via Roma: come cambia la viabilità

Calci (PI), 10 marzo 2025 – Da oggi, lunedì 10 marzo, sarà attivato il cantiere propedeutico ai lavori per la riqualificazione di via Roma Lotto2, ossia del tratto compreso tra l’incrocio con la Sp56 del Monte Serra (via Brogiotti) da un lato, e l’incrocio con via Ruschi e via XX Settembre dall’altro. Compresa nell’intervento anche la riqualificazione di piazza Cavallotti.

“Sono finalmente partiti i lavori che la comunità calcesana attendeva da tempo - sottolinea il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, che consentiranno di completare la riqualificazione dell’asse Certosa-Pieve. L’intervento si è reso possibile grazie al lavoro degli uffici comunali, che ringrazio, e soprattutto grazie all'ottenimento di un finanziamento di 300mila euro dalla Regione Toscana, per il quale ringrazio la Regione ed il Presidente Giani. Il Comune si è poi impegnato a stanziare ulteriori 70mila euro dal proprio bilancio, per poter ricomprendere nella riqualificazione anche piazza Cavallotti”.

“Per minimizzare i disagi alla popolazione e alle attività commerciali – spiega nel dettaglio l’assessora ai lavori pubblici, Valentina Marras -, l’amministrazione comunale di Calci ha programmato di eseguire i lavori in due fasi, ciascuna della durata stimata di due mesi, meteo permettendo. Di concerto con la ditta esecutrice e le associazioni di categoria, nella prima fase il cantiere interesserà il tratto tra l’incrocio con la Sp56 e piazza Cavallotti, in parte esclusa, nella seconda il restante tratto. La Polizia Municipale ha già predisposto le necessarie modifiche al traffico e gli uffici comunali, ciascuno per le sue competenze, ha valutato con attenzione i possibili impatti del cantiere su attività e servizi”.

Durante la prima fase di lavori, dal 10 marzo al 10 maggio (salvo proroghe) saranno dunque in vigore le seguenti modifiche al traffico: - divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e divieto di circolazione veicolare in via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Brogiotti (Sp56 del Monte Serra) e l’intersezione con piazza Cavallotti (area di cantiere); - istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di circolazione in piazza Cavallotti nel tratto prospiciente i civici dal n°8 al n°13 (area di cantiere); - inversione dell’attuale senso di marcia in via Poggio della Propositura, che sarà dunque percorribile con ingresso dalla Sp24 Arnaccio-Calci e con uscita da piazza Cavallotti, dove sarà in vigore il senso unico per l’immissione in via Roma; - inversione dell’attuale senso di marcia in via Leopardi, che dunque sarà percorribile con ingresso da via Poggio della Propositura e con uscita in immissione sulla Sp24 Arnaccio-Calci;

Si segnala, inoltre, che il mercato settimanale del mercoledì mattina sarà trasferito in piazza del Poggio. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta dei rifiuti, l’amministrazione comunale ha svolto e svolgerà con Geofor alcuni sopralluoghi al fine di minimizzare i disagi e consentire la regolarità del servizio. E all’interno dell’area di cantiere, ovviamente, sarà sempre garantito un percorso pedonale, per consentire l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali.

“L’amministrazione comunale ha fatto e farà tutto il possibile per limitare i disagi dovuti al cantiere - assicura il primo cittadino -, che sono comunque inevitabili. L’invito che mi sento di rivolgere a tutta la comunità è quello di segnalare qualsiasi problematica dovesse emergere al Comune, che in ogni caso non mancherà nel monitorare costantemente la situazione, e di avere la necessaria pazienza, che sarà ripagata, a beneficio di tutti, da una via Roma completamente riqualificata”.