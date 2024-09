Calci, Enel ha investito mezzo milione per risolvere le criticità elettriche dell'area

Calci, 9 settembre 2024 - E-distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è da tempo impegnata nel migliorare la rete della Valgraziosa. Con un investimento di circa mezzo milione di euro, l’obiettivo è risolvere una volta per tutte le criticità degli ultimi anni, in cui si sono verificate numerose interruzioni di corrente improvvise nelle frazioni alte, per lo più in giornate di maltempo. Così nei giorni scorsi si era reso necesssario interrompere l’erogazione di corrente ad un elevato numero di utenze nel Comune di Calci, nelle zone di Cappetta, Certosa, Rezzano e in tutto il versante di Montemagno (Montemagno, Ronchi, Fontanadiana, San Lorenzo). “Come amministrazione comunale ed anche personalmente come Sindaco - sottolinea Massimiliano Ghimenti -, ci siamo più volte attivati verso Enel per arrivare alla risoluzione di queste note e serie problematiche. Per questo oggi, pur capendo il disagio per i cittadini per queste due interruzioni programmate, nel dare adeguata informazione alla popolazione anche al fine di mitigare i disagi stessi, ci sentiamo di chiedere pazienza alla comunità. Perché si tratta di importanti lavori di manutenzione e di rinnovamento delle apparecchiature elettriche di alcune cabine, a beneficio di tutti”. “Saranno inoltre sostituiti alcuni cavi esistenti – conclude il sindaco -, con parziale interramento di alcuni tratti aerei, con l’obiettivo di evitare, in futuro, il continuo ripetersi di interruzioni di corrente per alberi e rami caduti sulle linee. Soprattutto, sarà realizzata una nuova linea che, chiudendo in un anello le frazioni alte, consentirà presto di limitare ad un ristretto numero di utenze eventuali interruzioni impreviste”. Nello specifico, i lavori hanno previsto la realizzazione di nuove dorsali interrate e aeree con cavo di ultima generazione che consentiranno di avere due nuove richiusure in anello, ovvero un sistema che tramite le cabine congiunge più linee in un sistema magliato e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti. Una di queste trasversali sarà denominata "Calci Fonderie" e andrà a potenziare il sistema elettrico del capoluogo, mentre l'altra detta "Rai Fonderie" interesserà l'area delle frazioni e le porzioni collinari e rurali, a partire da Montemagno e Belvedere. In tutto sono stati posati quasi 2 km di nuovo cavo sotterraneo, realizzate quattro cabine secondarie, sostituiti pali e installati nuovi sostegni di ultima generazione nonché un cavo aereo elicord, più resistente ed efficiente, ed altri 12 km di linee esistenti saranno sottoposte a manutenzione straordinaria per un totale di circa 7mila utenti coinvolti.