Calci, ecco la bella notizia: Intesa San Paolo installa di nuovo il bancomat

Calci (PI), 3 febbraio 2025 – Il Comune di Calci e Intesa Sanpaolo informano che verrà presto installato un nuovo bancomat evoluto-MTA a servizio della cittadinanza, posizionato in locali appositamente dedicati e localizzati in via XX Settembre, al civico numero 4, a Calci.

Il nuovo sportello automatico, come concordato con il sindaco Massimiliano Ghimenti, sarà attivato dalla Banca e posizionato in un punto strategico del territorio cittadino per offrire all’utenza l’accesso al prelievo e versamento contante e ad altre operazioni connesse, in aggiunta ai servizi offerti dalla filiale di Cascina di Intesa Sanpaolo che garantisce la continuità del rapporto con il cliente.

Intesa Sanpaolo ha previsto inoltre la possibilità per la clientela di Calci di prelevare gratuitamente per 6 mesi negli ATM/MTA di altre banche e per 12 mesi presso i punti https://www.mooney.it/ presenti sul territorio. Il modello di servizio della Banca unisce i canali fisici a quelli innovativi, a partire dalla piattaforma digitale integrata alle filiali tradizionali, fino alla Filiale Digitale, all’app e all’home banking. La Filiale Digitale è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite Internet Banking e raggiungibile anche via telefono, rispondendo in tempo reale alle richieste della clientela.

Il sindaco Massimiliano Ghimenti dichiara: "Il ritorno di un presidio importante come questo sportello MTA rappresenta, proprio come era stato auspicato dall’amministrazione comunale, un meritato segnale di attenzione al nostro territorio, alle famiglie e alle imprese di Calci, e riconosce la bontà delle richieste che avevamo avanzato con determinazione. Non possiamo che ringraziare l'Istituto bancario per questa decisione, adesso ci auguriamo che possa essere messa in pratica in tempi rapidi".