Calci, contributi ad associazioni e persone fisiche, pubblicato il Bando 2025

Pisa, 26 febbraio 2025 - L’amministrazione comunale di Calci ha provveduto a pubblicare il bando 2025 per l’erogazione di contributi e sostegni per attività sociali, culturali, sportive, aggregative o ricreative, attività di promozione del territorio o dei beni culturali e ambientali, attività di solidarietà, beneficenza, cooperazione internazionale o promozione dei diritti umani, nonché per l’organizzazione dei campi solari.

Il bando è rivolto ad associazioni e persone fisiche o giuridiche che, entro il 31 Marzo 2025, dovranno presentare i loro progetti svolti o da svolgere entro l’anno sul territorio comunale di Calci, con la possibilità di richiedere sia un contributo economico sia vantaggi indiretti, quali ad esempio la fruizione gratuita di servizi, beni mobili o beni immobili del Comune.

Principale novità di quest’anno è che, data la crescente necessità di digitalizzare le pratiche comunali, le domande potranno essere presentate esclusivamente online, accedendo con SPID al formulario dedicato. Ovviamente, gli uffici comunali sono a disposizione per l'eventuale supporto alla compilazione nonché per chi avesse necessità di attivare le credenziali SPID. Per supporto e appuntamenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), tel. 050.939572.

Il bando, come negli anni passati, premia la qualità delle iniziative e la storicità delle attività ma vuole essere anche da stimolo per i proponenti, prevedendo tra i vari sostegni anche un contributo speciale di 500 euro per l'iniziativa che sarà ritenuta particolarmente innovativa e/o incentivante per il territorio comunale, magari proprio per i riflessi per la visibilità e/o per l'economia del territorio.

Il bando, con tutte le specifiche tecniche e il formulario online per presentare richiesta di contributi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Calci alla pagina Domanda contributi ordinari 2025 per associazioni e persone fisiche.