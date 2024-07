Calci capitale della moda. Stilisti emergenti in gara al XIII concorso nazionale

Moda e formazione di scena a Calci per la XIII edizione del concorso nazionale stilisti emergenti. Serata organizzata dal Centro Formazione Moda che da anni si occupa di divulgazione della moda in Italia e che ha come obiettivo il formare giovani che vogliono entrare a far parte di quel mondo e di specializzare chi ci lavora già. Un Centro portato avanti da Lucia Cappelli che vanta molte sedi in Italia di cui una a Navacchio. Sul palco insieme alla fondatrice anche Antonio Giachetti, una serata che ha visto la regia di Sonia Paoli e il patrocinio del comune di Calci. A condurre l’attrice Vania Della Bidia, tra i presenti anche l’assessora al commercio e alla cultura di Cascina Bice Del Giudice. Sabato sera 65 stilisti provenienti da tutta le sedi della scuola si sono sfidati a colpi di abiti sul tema "la rinascita della donna". Una rinascita che per qualcuno è passata attraverso i momenti storici che hanno segnato l’emancipazione femminile, altri attraverso i simboli che raccontano la nuova vita come la fenice, il fiore di loto, la rosa di Gerico, ma anche divinità, esseri mitologici, elementi della natura o lotta contro i pregiudizi che ancora attanagliano il corpo delle donne. Ognuno ha presentato al pubblico e alla giuria capitanata dal sindaco Massimiliano Ghimenti una mini collezioni di due o tre abiti. Per il primo biennio hanno conquistato il podio Edoardo Melis arrivato al terzo posto, seconda Daniela Scuttari e prima Fiorenza Galiotto. Per il secondo biennio sono stati premiati dalla giuria: Sara Buccolieri, terzo posto, al secondo posto Lara Lucca e al primo Ilaria Elena Beltrame. Infine per la categoria professionisti, coloro che hanno completato il percorso di studi presso il centro, hanno vinto il concorso: Magda Marzia Indino, al terzo posto, Giulia Brotini, arrivata seconda, e Tiziana Grossato sul gradino più alto del podio. Ogni sfilata è stata accompagnata dalle parole dello stilista e dai disegni dei bozzetti: primo passo della realizzazione dell’abito e passaggio obbligato per far diventare reale quello che c’è nella mente dei creatori. Florenza Galiotto, Ilaria Elena Beltrame e Cinzia Padoan si sono aggiudicate il premio miglior figurino mentre a Ionela Constantina Oana Alexandru è andato il riconoscimento per la miglior sartorialità, premio Alice Bernardi. Il premio della critica, assegnato da due rappresentanti della redazione del La Nazione edizione Pisa e Pontedera, è andato a Emanuela Pagan.

Sarah Esposito