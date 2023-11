Cade dal cestello in quota: è grave. Infortunio sul lavoro in ospedale

L’emergenza, molto presto, poco dopo le 7, all’interno dell’area ospedaliera. Un operaio di 61 anni, originario di Montelupo Fiorentino, è caduto da un cestello tra gli edifici 30 e 31 di Cisanello rimanendo ferito gravemente. Stava effettuando degli interventi, il policlinico è in fase di ampliamento. Si sta ancora cercando di ricostruire la dinamica. L’uomo, pare, si fosse sganciato per scendere dal cestello, ma a quel punto, il braccio meccanico si è mosso (le indagini cercheranno di capire il perché) e il 61enne è precipitato per due metri e mezzo. Probabilmente non si è neppure accorto di quello che stava accadendo.

Non è stato facile recuperarlo. I soccorsi sono scattati subito. E sul posto di lavoro è arrivata anche la moglie dell’uomo, avvisata di quanto era appena successo. Preoccupata per il racconto dei colleghi.

La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa, che ha subito immobilizzato il ferito trasportandolo nel vicinissimo Pronto soccorso in codice rosso, il più grave.

A quel punto l’operaio è stato visitato e curato da medici e infermieri del Ps, per poi essere trasferito in Ortopedia: ha diverse fratture, tra cui quella del bacino, e una prognosi di 3 mesi.

E’ stata fatta la segnalazione all’Inail, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e alla polizia. Saranno sentiti i suoi colleghi ed eventuali testimoni, a quell’ora il personale si appresta ad arrivare per il cambio turno.

I Numeri. Secondo i dati forniti dall’Anmil durante l’ultima giornata nazionale, a ottobre, in Toscana sono dimininuite le denunce di infortunio, passando nell’arco di un anno (2022- 2023) da 33.058 a 27.652 con un -16,4%. La situazione di Pisa: da 3.873 a 3.346 con -13,6%.

Antonia Casini