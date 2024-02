Cabine recuperate per scambio libri

San Giuliano promuove la lettura libera: installate le bibliocabine per book-sharing e book-crossing, grazie al recupero di cabine telefoniche dismesse (donate da Telecom) alle quali è stata data nuova vita trasformandole in luoghi dove la comunità e i libri sono protagonisti. L’installazione è terminata e le cabine sono state munite di insegne e riempite con i libri al fine di creare spazi di book crossing e book sharing.

Il book crossing è una rete internazionale di scambio libri. Per partecipare basta scegliere un libro e dopo averlo letto è possibile registrarlo su www.bookcrossing.it e liberarlo in una delle cabine aperte nel comune di San Giuliano Terme. Sarà possibile seguire on line il suo viaggio di lettore in lettore. Il book sharing è uno scambio libero sul principio “prendi un libro, lascia un libro”. Dopo aver letto quello che si è scelto e dopo può essere lasciato alla cabina dove è stato preso o in una di quelle sparse per il territorio. E’ possibile prenderne un altro ed iniziare una nuova avventura.

I siti sono distribuiti su più frazioni e precisamente nelle seguenti zone: piazza Tempesti a Ghezzano, via Montessori a Pappiana, largo Collodi a San Giuliano Terme, piazza Berlinguer a Metato e via Traversagna (parco giochi limitrofo al parcheggio) a Mezzana. A Pontasserchio verrà installata in piazza Giovanni XIII dopo aver terminato i lavori di rinnovo degli spazi per il parcheggio intermodale.

"Le bibliocabine sono installate e completamente fruibili – spiega la vicesindaca con delega alla Cultura Lucia Scatena –. Con questo progetto diamo l’opportunità di accedere liberamente ai libri e di cederli, ma soprattutto creiamo l’opportunità di responsabilizzare le persone ad un uso consapevole di spazi e beni pubblici, con oggetti che hanno grande valore culturale ed umano come i libri". "Abbiamo avviato questo servizio in luoghi di libertà e di incentivazione alla lettura, con i quali vogliamo contribuire a rendere San Giuliano un territorio dove si possa accedere al libro liberamente e in condivisione, oltre a promuovere tra gli altri il rispetto dell’ambiente, grazie al risparmio della carta e al riutilizzo di spazi dismessi come le ex cabine", conclude Di Maio. Piccole biblioteche, non discariche! Per chi volesse donare libri, è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale “Uliano Martini” (via Niccolini, 40 San Giuliano Terme), oppure contattarla tramite telefono o email: 050819248 - [email protected].