Scoperto sul bus senza biglietto. Aggredisce il controllore a calci e pugni

Pisa, 16 febbraio 2024 – Una brutta aggressione è avvenuta questa mattina nel centro di Pisa: un passeggero sprovvisto di biglietto ha colpito a calci e pugni una verificatrice di Autolinee Toscane, l’uomo le ha anche strappato di mano il telefono gettandolo poi nell'Arno. Nel parapiglia è rimasto contuso anche un uomo intervenuto in soccorso della lavoratrice, mentre l'aggressore è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito da Autolinee Toscane, a bordo del bus stavano operando due controllori, un uomo e una donna: mentre uno stava sanzionando in fondo al mezzo un passeggero sprovvisto di biglietto, la collega al centro del bus stava chiedendo le generalità a un altro utente sprovvisto di titolo di viaggio fornendogli un foglio per scrivere le sue generalità. Il passeggero lo avrebbe però usato per scrivere frasi offensive.

Fatto scendere alla fermata successiva per attendere le forze dell'ordine, l’uomo si è scagliato contro la donna colpendola con calci e pugni, anche in faccia sottraendole il proprio telefono aziendale e gettandolo nell'Arno.