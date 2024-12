Bus bloccati dalle auto in divieto di sosta: Autolinee fa denuncia

Auto in sosta selvaggia ostacolano il passaggio dei bus, Autolinee Toscane dà mandato ai propri legali di accertare se sussistano gli estremi della denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti degli automobilisti indisciplinati. Gli episodi si sono verificati sabato mattina a Calci e domenica pomeriggio a Pisa. Nel primo caso a bloccare il bus della linea 160 le auto parcheggiate in divieto in via Don Minzoni ai Tre Colli. Il bus ha subito danni ed è rimasto incastrato contro il muro laterale sinistro della strada. Il bus poteva raggiungere Calci e qui far salire i passeggeri su un altro bus, ma doveva rientrare alle officine “at” di Ospedaletto per le riparazioni. Intanto gli utenti avevano perso la coincidenza della Linea 120 per Pisa.Nelle ultime settimane è già accaduto altre tre volte sempre nellos tesso tratto.