Buon compleanno Tuttomondonews: tre giorni di festa per il decennale

La webzine ’Tuttomondonews’ compie dieci anni. Un traguardo importante per il progetto dell’associazione culturale Periphèria. L’associazione ha scelto di non usare pubblicità sul sito e non ha finanziatori. all’insegna dell’indipendenza. "Dieci anni non sono così tanti – afferma Mary Ferri – presidente dell’associazione Peripheria – ma se pensiamo al 2014 ci rendiamo conto di quante cose siano cambiate. Eravamo nella società pre-Covid, non si parlava di IA, sono cambiati governi e politiche culturali e per una realtà che si basa solo sul lavoro volontario, ecco che 10 anni diventano un ragguardevole risultato". La Periphèria ha deciso di festeggiare proponendo un fine settimana di eventi che si terranno a Pisa, San Giuliano e Marina. 10 anni di TuttoMondonews è il titolo della tre-giorni dal 20 al 22 settembre. Periphèria ha scelto di iniziare con una giornata dedicata a Keith Haring e al murales che ha ispirato il nome della webzine."Un omaggio dovuto – aggiunge Antonella Riacci – inoltre quest’anno è anche il 35esimo compleanno del murale più iconico dell’artista newyorkese".

Tuttomondo ieri e oggi è il titolo dell’incontro-dibattito che si terrà venerdì alle 18 negli spazi di OpenPi in Piazza Vittorio Emanuele. Al termine seguirà un aperitivo e una passeggiata sotto al murales. Sabato 21, invece, gli eventi si terranno a San Giuliano Terme e la giornata è dedicata al carcere, prendendo spunto dallo spazio “Carcere Diritti e Volontariato” che la webzine ha da poco aperto sulle proprie pagine. "Una tematica – ricorda Francesco Giorgelli dell’associazione Peripheria di assoluta importanza viste le condizioni in cui versano le carcericon un numero di suicidi che probabilmente supererà quello del 2023". Si inizia alle 18 nella sala consiliare del Comune di San Giuliano con un incontro-dibattito dal titolo Oltre le sbarre. La giornata prosegue alle 21allo spazio Mumu (Via Lenin, 155) con lo spettacolo Canzoni alla Sbarra - Giustizia e carcere nella canzone d’autore italiana; uno spettacolo di e con Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai. La giornata finale sarà domenica 22 al Circolo Arci Il Fortino a Marina e sarà condotta dall’attore Paolo Giommarelli e interverrà il Coro Bonamici Pop Voices.