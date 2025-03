Buon 2026 in stile pisano: "Sarà un anno complesso ma la città è in movimento ed è sempre più attrattiva"

di Gabriele Masieropisa"Sarà un anno sicuramente complesso per le tensioni internazionali ma che caratterizzato dal fatto che Pisa è una città in movimento che in questi anni ha messo n piedi una serie di progetti importanti. Non solo grazie alle risorse del Pnrr, ma anche per la capacità di attrarre investimenti privati. Ed è con questo auspicio che auguro a tutti un buon 2026 in stile pisano". Il raggio di sole come tradizione ha appena "baciato" in cattedrale l’uovo di marmo posto sul pilastro accanto al celebre pergamo di Giovanni Pisano traguardando "la città e il popolo pisano" nel 2026, nove mesi prima di tutti gli altri secondo lo stile pisano, che indicava l’ingresso nel nuovo anno nel giorno dell’Annunciazione della Vergine, e con queste parole il sindaco Conti ha fatto gli auguri ai suoi concittadini, ricordando anche che il Capodanno pisano coincide da sempre con l’inizio della stagione turistica cittadina.

"Ci auguriamo - ha aggiunto Conti - che i numeri siano superiori a quelli dell’anno scorso e le premesse ci sono tutte perché abbiamo visto che il nostro aeroporto è arrivato a 5 milioni mezzo di viaggiatori con un costante trend di crescita, così come in questi anni è aumentata la permanenza media dei turisti che dalle poche ore di quando ci siamo insediati nel 2018 sfiora ora i due giorni". La cattedrale gremita da centinaia di pisani e turisti ha fatto da cornice alla cerimonia del raggio di sole, preceduta dal corteo storico che ha attraversato le vie del centro storico fino a raggiungere il Duomo. "Tutta questa gente - ha sottolineato il sindaco - è un segnale di grande attenzione alla storia e alle tradizioni della città". Soddisfatto anche l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini: "Stiamo cercando di rimettere insieme la tradizione del passato, affinché si torni a celebrare in maniera degna l’importante momento di devozione alla Madonna a cui il popolo pisano rende omaggio. I figuranti del corteo storico sono stati più numerosi di sempre: un corteo sempre più bello suggella l’importanza della celebrazione dell’Annunciazione, che coincide con l’inizio del nuovo anno". Poi il primo cittadino è tornato sul concetto di città che affonda "le radici nella sua storia, continuando a muoversi e a guardare avanti: oltre agli investimenti pubblici nelle manutenzioni e riqualificazioni rese possibili dai grandi progetti finanziati con fondi Pnrr, penso anche a investimenti privati come le prossime realizzazioni del complesso residenziali del porto di Marina o il progetto di recupero dell’ex Piaggio a Porta a Mare, ma anche ad altri interventi privati che contribuiranno a rendere la città più moderna e funzionale". "Rispetto al 2018 quando abbiamo iniziato la nostra amministrazione - ha concluso - abbiamo sicuramente cambiato passo e stiamo procedendo sempre di più nella direzione delle grandi città europee. Il nostro lavoro continuerà in questa direzione assicurando manutenzioni nei quartieri, ma anche di essere un’amministrazione efficiente che sa intercettare con i suoi progetti importanti fondi pubblici ma anche di attrarre capitali privati che possano contribuire allo sviluppo del tessuto sociale ed economico del territorio".