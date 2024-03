Borsa di studio in memoria della psichiatra Due studenti eccellenti, Giorgia Panichella e Leo Lacitignola, riceveranno la borsa di studio Barbara Capovani a Pisa. Oggi si celebra la giornata contro la violenza sugli operatori sanitari, in memoria della psichiatra uccisa nel 2023. L'ordine dei medici consegnerà l'assegno in suo onore. Un convegno analizzerà le aggressioni in ambito sanitario, con dati preoccupanti sul fenomeno in Italia.