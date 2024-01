Boom di proposte nel settore turismo

Opportunità di lavoro nel turismo in tutta la Toscana. L’Ebtt organizza le Borse Mercato dedicate a questo settore per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Due sono già gli appuntamenti fissati: il 6 e 7 febbraio dalle 10 alle 16 nella sala Eden del Bastione Garibaldi a Grosseto e il 15 febbraio a San Vincenzo, in provincia di Livorno, nella cittadella delle associazioni di via Sandro Pertini. Tra i profili ricercati: camerieri ai piani, baristi, animatori, cuochi e aiuto cuochi, chef de rang, runner, receptionist, manutentori, bagnini e aiuto bagnini, hostess di spiaggia, facchini, banconieri e così via. Per partecipare agli eventi è preferibile la pre-registrazione tramite il sito www.borsamercatolavoro.it, ma è anche possibile presentarsi direttamente in fiera nei giorni dell’evento. Oltre alla Borsa Mercato Lavoro, chi cerca un posto nel settore turistico può consultare e rispondere direttamente agli annunci pubblicati sul sito www.ebtt.it, provenienti da alberghi, campeggi, ristoranti di tutta la Toscana. Tra le ultime ricerche di personale pubblicate, c’è quella per una cameriera ai piani part-time. La seleziona un hotel di Chianciano Terme, in provincia di Siena, per il periodo marzo-ottobre 2024. Un’agenzia di viaggi ricerca invece due addetti, uno per la sede di Prato e uno per quella di Firenze. Il contratto è anche in questo caso a tempo determinato, dal 15 febbraio al 15 settembre 2024. È preferibile una laurea triennale di settore, minima esperienza nel settore del turismo, predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico.