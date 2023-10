Boom di dipendenza da internet a Pisa: uso consapevole dei cellulari

Domani e venerdì sono in programma due nuovi incontri di "Benessere digitale: formazione e prevenzione per il corretto uso delle tecnologie", il progetto indirizzato ai "nativi digitali", alla generazione di ragazzi nati e cresciuti al tempo della connessione permanente, degli smartphone e dei social, ma anche ai loro genitori, quelli della generazione X e Y, che hanno visto com’era il mondo prima di internet. Domani alle 18, alla libreria Feltrinelli di Pisa, sarà presentata l’app “Ok digitale”, che rilascia un “patentino digitale” dopo aver insegnato a genitori e figli sia l’uso consapevole dello smartphone, sia a muoversi nel mondo virtuale in maniera sicura. Venerdì, alle 9, al Museo della Certosa di Calci, la scuola secondaria di primo grado “Russo” dell’istituto scolastico “Borsellino” di Navacchio parteciperà all’incontro “Smart detox” dedicato ai ragazzi delle classi seconde medie, per parlare dell’utilità e dell’importanza di coltivare spazi offline per il proprio benessere digitale.

“Benessere digitale” è organizzato dalla cooperativa sociale “Il cammino” di Ponsacco, insieme all’associazione Dipendenze tecnologiche e cyberbullismo (Di.Te.), in collaborazione con il Ser.D. di Pisa, grazie ai fondi Ceart (Coordinamento Enti Accreditati Regione Toscana) e ha il patrocino, tra gli altri, dell’Azienda USL Toscana nord ovest e della Società della salute pisana.

Si tratta di incontri mirati alla formazione professionale, rivolti in particolare a professionisti della sanità e assistenti sociali che lavorano nell’ambito delle dipendenze, ma che prevedono discussioni aperte a tutta la cittadinanza e momenti informativi e di sensibilizzazione rivolti a genitori e ragazzi, sul corretto uso delle tecnologie digitali.