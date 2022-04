Bonus sociale idrico a Cascina: le domande entro il 19 maggio

Cascina (Pisa), 20 aprile 2022 - Un aiuto per le famiglie in un momento di difficoltà, reso ancora più duro dal caro-bollette e da tutti gli aumenti derivanti dal conflitto russo-ucraino, ma non solo. È stato infatti pubblicato, dal Comune di Cascina, l’avviso per l’assegnazione del bonus sociale idrico Integrativo riferito ai consumi del 2021, sulla base delle deliberazioni dell' autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

STANZIAMENTO - Lo stanziamento spettante al Comune di Cascina, per l’anno indicato, ammonta a 71.665,16 euro come risulta dalla comunicazione dell’Autorità Idrica Toscana e sarà erogato dal gestore (Acque Spa) nella prima bolletta utile. “Invitiamo la cittadinanza a presentare le domande per il Bonus Sociale Idrico Integrativo – è l’appello dell’assessore al sociale Giulia Guainai – perché si tratta di una grande opportunità che ci auguriamo possa esser colta da un’ampia platea. Quest’anno a maggior ragione: considerando tutte le criticità per il caro-bollette, questa è una misura di sostegno che assume rilevante importanza”.

BONUS - La concessione del Bonus Sociale Idrico Integrativo avviene sotto forma di rimborsi tariffari alle utenze ‘deboli’ e i termini per la presentazione delle domande scadranno il 19 maggio 2022. Per presentare la domanda occorrono la residenza anagrafica nel Comune di Cascina, la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Se proveniente da uno Stato non UE, sarà necessario il titolo di soggiorno o il permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria. Per quanto concerne i requisiti reddituali, invece, il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare 20.000 euro (valido per tutti), mentre per le famiglie numerose con almeno tre figli a carico la soglia sale a 30.000 euro. I contributi erogati potranno arrivare al 100% della spesa sostenuta e certificata da Acque Spa. Nel caso in cui le risorse disponibili fossero inferiori al fabbisogno, saranno stabilite percentuali diverse per esaurire il fondo disponibile sulla base dell’Isee.

Le domande dovranno essere consegnate a mano al protocollo del Comune di Cascina (Corso Matteotti 90) nei giorni e orari di apertura (per appuntamento contattare il recapito telefonico 050-719235) o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it. La determina è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Cascina, da dove è possibile scaricare la modulistica necessaria per la presentazione della domanda. Per informazioni è possibile contatt­are il Servizio Sociale e Casa al recapito telefonico: 050-719274 oppure inviare una e-mail a socialecasa@comune.cascina.pi.it.

