Blitz nel ristorante: "Carenze igieniche". Sequestrati alimenti

Blitz dei militari del Nas di Pisa in un ristorante che hanno segnalato alle autorità sanitarie e amministrative il titolare, per "gravi violazioni" riscontrate all’interno dell’esercizio. Il titolare è stato ritenuto responsabile di aver mantenuto gli ambienti dell’attività, in particolare la cucina e il deposito alimenti, in precarie condizioni igienico-sanitarie. Sono state riscontrate "gravi carenze strutturali", tra cui distacco di intonaco dal soffitto e dalle pareti, piastrelle rotte in cucina e impianti di congelazione e refrigerazione malfunzionanti, arrugginiti e con eccessiva presenza di ghiaccio al loro interno.

Inoltre, durante l’ispezione, i militari hanno scoperto che all’interno di un congelatore a pozzetto erano conservati per la somministrazione alimenti vari (tra cui carne di bovino, carne di pollo e preparazioni alimentari di vario tipo) sottoposti ad arbitrario trattamento di congelazione. Sono stati sequestrati circa 80 kg di alimenti, affidati in custodia allo stesso titolare, per un valore complessivo di circa 1.000 euro. Elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 2.000 euro a carico del titolare del ristorante.

Nel corso dei mesi di ottobre 2024 e febbraio 2025, i militari hanno intensificato i controlli nelle mense scolastiche del capoluogo e della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e l’igiene degli ambienti di ristorazione. Le ispezioni hanno riguardato sia i centri di cottura e preparazione pasti delle aziende di ristorazione collettiva, sia le mense scolastiche dotate di refettorio, per un totale di 25 strutture controllate (5 centri cottura e 20 mense).

Nel corso dei controlli, sono state riscontrate “lievi” irregolarità in due aziende di ristorazione e tre mense scolastiche. Le principali criticità rilevate hanno riguardato carenze igienico-strutturali, come la presenza diffusa di umidità e muffa. Le irregolarità riscontrate sono state segnalate alle autorità sanitarie competenti, che sono state chiamate ad intervenire per il ripristino delle condizioni e la tutela della salute.