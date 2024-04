Bimbi e Costituzione. A scuola di valori. Obiettivo ambiente per oltre 200 classi

La scuola si allarga. Quasi quattro ore in giro per la città nella scuola fuori. Per approfondire il tema di quest’anno: lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente e delle persone. Il riferimento, come sempre, è alla Costituzione. Ieri, oltre 200 classi (alcune delle quali provenienti da comuni vicini e dalla provincia di Lucca) hanno intrapreso 73 percorsi su questi argomenti, altre si sono collegate da remoto per la XVII Giornata della solidarietà istituita dalla famiglia del maggiore Nicola Ciardelli in sua memoria: perse la vita in un attentato in Iraq, era il 27 aprile del 2006.

Tante le istituzioni e gli enti che hanno aderito a quella che è diventata un ricorrenza in città, tra le quali procura, tribunale, vigili del fuoco, Comune di Pisa. Ma anche i media cittadini. Due classi sono state in visita anche alla redazione de La Nazione.

Per prima la V A "De Sanctis" (nella foto a destra di Del Punta per Valtriani), accompagnata dagli insegnanti: Rachele Paone, Maria Bellone e Giuseppe Moussa. Ecco gli alunni: Eugenio Arcipreti, Matteo Bria, Elena Calzedda, Shane Legaspi Capili, Marta Capocci, Alfonso Capria, Ryzel Jade Caringal, Viola Chiella, Federico Ferrini, Zeno Gistri, Elisa Graziosi, Dalia Langone, Andria Lekiasvili, Giorgia Mantelli, Francesco Masciandaro, Mendo Mustafà, Giorgia Schiavi, Daniele Teti, Gabriele Giulio Vasile.

Dopo, la redazione di Pisa ha accolto la III "Filzi" (nella foto in alto con l’avvocato Federica Ciardelli, presidente dell’associazione) guidata dalle insegnanti Cozzi Marina, Bovani Susanna e Salviati Silvana. I piccoli: Antoni Miriam, Arena Lorenzo, Arturi Ettore, Burchi Isabella, Capuano Alice, Caramagna Luigina, Coli Leonardo, De Felice Francesco, Drago Aurora, Ermini Flavio, Granucci Michele, Kc Vittorio, Koba Alisa, Koba Oleksandra, Krebs Julio Bodo, Labianca Martina, Sarker Md Sany, Thiello Ndiaga. I piccoli hanno imparato come nasce un giornale, che cosa è una notizia, come deve essere sempre verificata, che cosa è la titolazione e come si scrive un articolo.

Alle 12, la cerimonia di chiusura in Piazza XX Settembre: non si è tenuto l’aviolancio in Ponte di Mezzo, a cura della Sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito, per il vento, ma un saluto alla città.