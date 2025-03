Bimba di 9 anni travolta da un’auto. Spavento e ferite, ora è al "Meyer"

L’ha vista sbalzare in aria. La figlia di 9 anni è stata investita sotto i suoi occhi. Paura nel pomeriggio di giovedì in via Caduti del lavoro a Pisa, zona Barbaricina. La piccola era con la madre e - questa una prima ricostruzione della polizia municipale - stava attraversando la strada nelle vicinanze delle strisce pedonali quando è sopraggiunta una vettura. "È stata sbalzata, poi è finita contro il muro". Alla guida dell’auto, che ha investito la bimba nel quartiere di Barbaricina, c’era una giovane donna che si è subito fermata per prestare soccorso. Dopo l’investimento, "ha sbattuto contro il muro di una abitazione", ha riferito la madre della bimba ai sanitari.

La centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica della Misericordia di Pisa. La bambina di 9 anni è stata trasportata al Pronto soccorso di Cisanello in codice rosso (il più grave) proprio per la dinamica, anche se a un primo esame non risultavano lesioni gravi. Poi, però, i medici, vista la sua età, la piccola è nata nel 2016, hanno preferito chiedere il trasferimento nell’ospedale fiorentino specializzato nell’infanzia, il Meyer. E qui è rimasta: sta relativamente bene per quanto ha vissuto e non è in prognosi riservata con grande sollievo di tutti.

Le indagini. È l’ufficio incidenti della polizia municipale di Pisa che sta cercando di ricostruire l’accaduto. Si stanno acquisendo le testimonianze ma si stanno cercando anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, così come tutti gli accertamenti di routine. Molti i messaggi di solidarietà sui social, in queste ore, verso la piccola e la sua famiglia. “Povera, speriamo si riprenda presto” è l’augurio che molti pisani le hanno fatto.

Antonia Casini