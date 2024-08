"Bilancio sano e soldi spendibili subito"

"Siamo rimasti all’asciutto: in sei mesi la passata amministrazione ha consumato l’intero bilancio annuale soprattutto per quanto riguarda sport e cultura". Le parole del sindaco di Ponsacco, Gabriele Gasperini rilasciate al nostro giornale fanno discutere. Sull’argomento ecco la risposta della lista civica ’Per Ponsacco’. "Il sindaco Gasperini – scrivono – ha dichiarato che non potrà fare niente fino a gennaio perché ha trovato le casse del Comune vuote e nessun progetto pronto. Si tratta di affermazioni gravi, totalmente false alle quali vogliamo replicare". La lista civica ‘Per Ponsacco’ attacca: "Il primo cittadino non ha fatto queste affermazioni durante il consiglio comunale dove, ad intervenire infatti non è stato lui, nonostante abbia la delega, bensì la funzionaria che ha ben illustrato un bilancio sano che vanta entrate correnti e un tasso di indebitamento tra i più bassi. La nuova amministrazione nel bilancio trova un avanzo libero di 513.000 euro, soldi spendibili da subito e fino ad anno nuovo. Inoltre ci sono 1 milione e 600 mila euro di entrate nel Fondo di Solidarietà comunale, trasferimenti statali all’Ente ottenuti grazie alla aggiudicazione di bandi sovracomunali come ad esempio i 320.000 euro vinti tramite un bando regionale per la tribuna dello stadio".

"Non va dimenticato – aggiunge ancora la lista di ispirazione di centrosinistra – l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che sta rilasciando risorse grazie alle politiche di recupero evasione tributaria messe in campo dalla precedente amministrazione, senza contare i cantieri avviati o pronti a partire, per i quali sono stati investiti milioni di euro, di cui la nuova amministrazione raccoglierà i frutti. Invece di preoccuparsi della manovra del Governo che ha deliberato un taglio al nostro Comune di ben 52mila euro, il sindaco evita di difendere l’indifendibile e attacca la precedente amministrazione; sarebbe stato più dignitoso affermare che ha bisogno di tempo per capire come funziona la macchina comunale e come si legge un bilancio invece di incolpare gli altri".

Sull’argomento, su Facebook, è intervenuto anche l’ex assessore allo sport: Francesco Vanni. "Nel 2023 il capitolo dello sport ha impiegato circa 38/39.000 euro di risorse a sostegno di progetti ed iniziative sportive. A giugno 2024 sono stati impegnati circa 28.000 euro. In questi soldi rientrano anche progetti annuali ed eventi sportivi futuri di cui godrà l’Amministrazione in carica. Le risorse invece destinate alle convenzioni sull’impiantistica sportiva godono di copertura annuale.

Ecco quindi, alla luce di questi numeri, come sia scorretto dichiarare che per lo sport a Giugno si sia speso l’equivalente di un anno".

S.B.