Pisa, 3 dicembre 2019 - Avrebbero miscelato il carburante con olio di semi. È quanto scoperto dalla guardia di finanza di Pisa le cui indagini hanno portato al sequestro preventivo di un distributore nel Pisano, sulla via Aurelia, e alla denuncia di due coniugi che gestiscono da sei anni l'impianto, anche perquisiti.

Frode in commercio e miscelazione non autorizzata finalizzata al contrabbando i reati ipotizzati. La coppia, secondo quanto spiegato dalle fiamme gialle in una nota, settimanalmente avrebbero comprato «ingenti quantità di olio vegetale presso i supermercati della zona» riversandolo poi «giornalmente, all'interno delle cisterne dell'impianto di distribuzione.

Le indagini hanno consentito di monitorare l'illecito commercio che, a fronte di oltre 30mila litri di olio di semi acquistati nell'anno in corso, consentiva agli 'astuti commerciantì l'evasione di circa 18.000 euro di accise sul carburante».

Oltre all'impianto, del valore commerciale di 150.000, i finanzieri hanno sequestrato due auto e denaro su conti correnti societari, pari ad euro 18mila «corrispondenti alle accise nel tempo evase in ragione dell'alterazione del carburante illecitamente venduto. Sono in corso ulteriori approfondimenti per individuare eventuali automobilisti che possono aver subito danni per l'utilizzo del carburante miscelato».