Benzina, la mappa del risparmio. Guida ai distributori low-cost. Fino a 9 euro in meno a pieno

Stando attenti al prezzo del carburante al distributore si può risparmiare fino a 11 centesimi al litro ovvero – considerando che un serbatoio contiene, più o meno, 80 litri – fino 9 euro a pieno. Sfruttando ancora le medie nazionali possiamo allargare lo sguardo ad un anno intero e farci un’idea ancor più precisa. Considerando che ogni automobilista percorrere circa 6.680 chilometri ogni 365 giorni (fonte Quattroruote) alla luce di una media di 13 chilometri al litro, ecco che arriviamo ad una cifra di circa 80 euro di risparmio ogni 12 mesi per automobilisti; circa 200 euro, quindi a famiglia. Non male considerando che l’unica accortezza da usare è quella di dare un occhio – più o meno attento – ai prezzi del carburante passando davanti ai distributori.

Ora prima di tutto una questione di metodo. Per fare i calcoli sui prezzi dei distributori di Pisa, Cascina, Calci, Vecchiano, San Giuliano e Vicopisano abbiamo sfruttato l’aggiornata App "Prezzi benzina" che quindi considera quanto costa un litro per ogni distributore della zona. I prezzi sono aggiornati a ieri. Altra nota. Alcuni prezzi sono per la benzina "self service", altri purtroppo per la "il servito" che – come tutti sanno – è leggermente più caro. Sul podio, di ieri, dei benzinai meno cari in assoluto vince l’area intorno all’ospedale di Cisanello. Troviamo con 1,859 euro al litro tre benzinai: l’Ip di via San Pio da Pietralcina (ovvero la strada che porta al ponte delle Bocchette), il Bip Petroli sempre di via San Pio da Pietralcina e un secondo Ip, quello in via monsignor Manghi, nella strada che porta verso San Giuliano.

Ora, ripetiamo, è possibile che nel giro di qualche ora questa classifica sia rivoluzionata, ma intanto è chiaro il concetto: ovvero che è possibile risparmiare fino a 11 centesimi al litro nel giro di pochissimi chilometri semplicemente focalizzandosi sui prezzi. I distributori più cari, almeno secondo quanto riportano i dati dell’app "Prezzi benzina" si trovano a Vecchiano e sull’Aurelia. Sfatato il mito, almeno stando ai dati di queste ore, che fare carburante sulla superstrada sia più dispendioso in termini economici rispetto alla città.

S.B.