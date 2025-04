Beneficenza: alla Città del Teatro arriva lo spettacolo “Comics per ANT”

Cascina (PI), 1 aprile 2025 – La Delegazione di Pisa di Fondazione ANT è lieta di invitarvi ad una serata speciale. “Comics per ANT” si terrà il 19 aprile, alle ore 21, presso la Città del Teatro di Cascina, in via Tosco Romagnola 656. La serata vedrà la partecipazione degli Stereo Comics, una band che interpreterà in modo travolgente le sigle dei cartoni animati più amate e che saprà farvi ballare a ritmo della loro musica.

Ad accompagnarli sul palco, ci sarà il giovanissimo batterista Giorgio Vaglini, che con la sua incredibile energia darà un tocco unico alla performance musicale. A rendere ancora più speciale e divertente la serata, ci penserà il comico cabarettista Samuele Rossi, pronto a farvi ridere e a regalarvi momenti di spensieratezza e divertimento. I fondi raccolti saranno destinati all’attivazione del progetto “assistenza domiciliare con lo psicologo per i pazienti oncologici e i loro familiari sul territorio pisano”.

Il tagliando d’ingresso all’evento del 19 aprile potrà essere acquisito in corrispondenza dell’evento “Comics per ANT” a Pisa, all’interno del sito di Fondazione ANT nella sezione “Regali solidali Fondazione ANT”: l’ente avrà cura di inviare ad ogni persona che ha acquisito il tagliando la mail con l’assegnazione dei posti in platea in ordine di data acquisizione, dalle prime file fino alla capienza della sala. Sarà possibile richiedere il certificato per la detrazione fiscale.

Chi è Fondazione ANT

Fondazione ANT, ente che dal 1978 si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica, nel 2024 ha aperto una Delegazione a Pisa, su iniziativa del volontario e delegato Pietro Augello.

L’operato di Fondazione ANT si basa sul principio dell’Eubiosia (dal greco, eu/bene - bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia. Da questo valore nascono le attività gratuite di assistenza medico specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica, rese possibili in tante aree di Italia principalmente dalle donazioni di aziende e privati.

La Delegazione di Pisa di Fondazione ANT è già da tempo impegnata nella raccolta fondi che ha sin qui permesso l’organizzazione di visite gratuite aperte alla cittadinanza per la diagnosi precoce di diverse patologie. Tra i progetti che si vorrebbero attivare nel prossimo futuro c’è anche il servizio di assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Si tratta di un servizio essenziale nel processo del ‘prendersi cura’ alla persona, e più in generale alla sua rete di relazioni, per la migliore qualità di vita possibile.

Un obiettivo sicuramente ambizioso attorno al quale il Delegato di Pisa di Fondazione ANT, Pietro Augello, (che può essere contattato all’indirizzo di posta [email protected]) chiama a raccolta privati e aziende del territorio pisano: ogni euro donato potrà contribuire alla realizzazione di un progetto a beneficio della comunità perché, citando il fondatore di ANT professor Pannuti, “il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti”.