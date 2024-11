"Bene Piazza Vittorio riaperta agli eventi"

"Accogliamo con soddisfazione la riapertura di piazza Vittorio Emanuele agli eventi mercatali al di fuori di quelli tradizionali del Natale. Un ringraziamento all’assessore Pesciatini ed in particolare al sindaco Conti per aver compreso come piazza Vittorio Emanuele, ora impreziosita dalla riqualificazione di viale Gramsci, possa essere un area di altissimo livello per iniziative importanti nel centro storico alla stregua di Lucca che mette a disposizione ad esempio piazza Napoleone o piazza Anfiteatro". Cos’ il presidente Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino su Regioni d’Europa presente questo fine settimana in piazza Vittorio Emanuele. "Siamo soddisfatti che questa amministrazione abbia accolto le nostre sollecitazioni per mettere a disposizione piazza Vittorio Emanuele per eventi mercatali importanti – prosegue Di Sabatino -. L’esperienza di ‘Terre di Pisa Food&Wine Festival 2024’, ultima in ordine di tempo, dimostra come la piazza sia in grado di ospitare iniziative importanti, in grado di fare da volano per le attività commerciali dell’asse commerciale. Alla luce di questa disponibiltà che viene concretizzata con l’evento di questo fine settimana, annunciamo che il prossimo aprile organizzeremo sempre in piazza Vittorio Emanuele il nostro tradizionale Mercato Europeo, uno degli eventi più importanti e longevi a livello italiano per quanto riguarda le fiere legate al food. Il centro storico di Pisa deve ospitare eventi importanti e di qualità – conclude Di Sabatino – , per questo chiederemo al Comune una sorta di calendario di disponibilità per proporre iniziative all’altezza. Sicuramente lo è il nostro Mercato Europeo che faremo tornare nel cuore della città dopo alcuni anni di assenza".