BeeRiver Pisa a tutta birra

A pochi passi dalle sponde dell’Arno, i mille volti della birra artigianale accendono ancora una volta i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale. Giunta alla sua quattordicesima edizione, BeeRiver, . la rasegna dedicata alle birre artigianali italiane, va in scena alla Stazione Leopolda di Pisa da oggi a domenica. (orari di apertura: venerdì 19-01.30, sabato 18-01.30, domenica 12-23). La rassegna vede la collaborazione, tra i vari partner, anche del gruppo di degustazione Puro Malto: in particolare attraverso la conduzione di tre laboratori guidati di degustazione e abbinamento. (orari: venerdì 19-01.30,. Per tutte le informazioni di dettaglio su formula d’entrata e programma consultare il sito www.beeriver.it.

Ricca come sempre e variegata la “squadra” dei birrifici presentI al Festival. Eccoli al gran completo: BIrrificio apuano (Massa) Toscana - Birrificio Clandestino (Livorno) Toscana - La gilda dei nani birrai (Pisa) Lombardia – Otus (Seriate, Bergamo) Lombardia – Orso verde (Busto Arsizio, Varese) Bastian contrario (Parma) Emilia Romagna – LAbeerinto (Modena) Abruzzo – birrificio abruzzese (Castel di Sangro, L’Aquila) Campania – Birrificio dell’aspide (Roccadaspide, Salerno) Birreria del Gargano (Peschici, Foggia).

Il programma dei laboratori guidati di degustazione e abbinamento (iscrizione 8 euro, comprensiva di bicchiere; informazioni sul sito www.beeriver.it).

Oggi dalle 19.30 – la birra e il piccante. tre birre abbinate a tre specialità alimentari “focose” sabato 7, alle 19 – birra e cucina siriana. tre birre abbinate a tre tipicità del paese mediorientale domenica 8, alle 19 – birra e cucina sarda. quattro birre abbinate a quattro tipicità isolane. La visita funziona con l’ormai collaudata formula a gettoni più calice personalizzato BeeRiver.

Per ogni degustazione è necessario un gettone. Questi i prezzi: calice BeeRiver 5 euro; gettone per le degustazioni 2,5 euro; pacchetto con calice e tre gettoni 11 euro. Degustazioni aperte venerdì 6 ottobre dalle 19 all’una e mezza; sabato 7 ottobre dalle 18 all’una e mezza e domenica 8 ottobre dalle 12 alle 23.