Bardini e parabola Di Natale. Festeggia il Tuttocuoio

FIORENZUOLA

1

TUTTOCUOIO

2

FIORENZUOLA (3-5-2): Gilli; Parisi, Ronchi, De Ponti; Censi (1’ sT Lori), Tringali (20’ sT Lauciello), Postiglioni (1’ sT Fontana), Trovade (1’ sT Piro), Gavioli (24’ sT Concari); Cancello, Oboe. A disp.: Cabrini, Niccolai, De Simone, Rota. All. Cammaroto.

TUTTOCUOIO (3-4-1-2): Carcani; Moretti (45’ st Severi), Salto, Bardini; Casari (36’ st Renda), Del Rosso (42’ st Chiti), Fino, Lorenzini; Russo; Di Natale (6’ st Boiga), Benericetti (38’ st Centonze). A disp.: Dainelli, Haka, Sansaro. All. Firicano.

ARBITRO: Dallagà di Rovigo.

RETI: 7’ pt Bardini, 35’ pt Di Natale; 50’ st Ronchi.

FIORENZUOLA – Bella vittoria del Tuttocuoio, che ha espugnato Fiorenzuola e incartato tre punti pesantissimi. La sfida si è fatta subito in discesa per i neroverdi, in vantaggio dopo appena 7’, quando da corner Bardini di testa ha anticipato tutti. La squadra della presidente Coia ha controllato i padroni di casa, retrocessi dalla Serie C, penultimi in classifica e alla sesta sconfitta consecutiva, e poco oltre la mezzora hanno colpito di nuovo con Di Natale che ha infilato Gilli con una parabola. Il Fiorenzuola è stato incapace di reagire prima di rientrare negli spogliatoi, mentre fin dall’inizio della ripresa, prima Fontana ha impattato bene di testa spedendo fuori di poco, poi violenta conclusione di Cancello ha costretto Carcani al miracolo. Il Tuttocuoio si è fatto pericoloso sulle ripartenze, e al quarto d’ora Centonze ha sparato leggermente fuori. Poi, al 25’, l’episodio che poteva riaprire il match, ma Oboe ha calciato sul palo esterno il rigore che lui stesso si era procurato. Sfumata l’occasione, gli uomini di Firicano hanno fallito un paio di volte la terza segnatura, quelli allenati da Cammaroto hanno trovato l’ininfluente il gol nel recupero con Ronchi. Risultati XVI giornata di andata: Vis Modena-Sasso Marconi 2-1, Corticella-Pistoiese 0-1, Fiorenzuola-Tuttocuoio 1-2, Forlì-San Marino 3-1, Lentigione-Ravenna 1-2, Progresso-Prato 0-0, Tau Calcio-Piacenza 1-1, Riccione-Sammaurese 1-1, Zenith Prato-Imolese 0-0. Classifica: Forlì e Tau Calcio 36 punti, Ravenna 35, Lentigione 32, Imolese 29, Pistoiese 28, Tuttocuoio 24, Vis Modena 21, Prato e Sasso Marconi 19, Riccione e Progresso 18, Piacenza 17, Corticella 16, Zenith Prato 15, Fiorenzuola e San Marino 12, Sammaurese 9.

s.l.