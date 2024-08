Barca naufragata. Rimossi i resti

I pezzi erano arrivati, uno dopo l’altro, a terra. Porte in legno, il lavandino con il piano cottura e i giubbotti di salvataggio. Una deriva triste e dolorosa che richiama tanti passanti. La barca a vela naufragata nella tarda serata di sabato davanti a piazza Gorgona, poi distrutta, è stata rimossa. Un’avaria al motore unita al maltempo l’ha fatta affondare. L’equipaggio si è salvato con il tender, il gommone utilizzato dai diportisti per sbarcare in caso di necessità. Due amici, originari del Piemonte, che avevano passato la giornata sulla costa livornese, nel tentativo di rientrare in Arno dove tengono il mezzo di 11 metri per la stagione, si sono trovati in difficoltà. Le persone presenti in passeggiata hanno chiamato il numero di emergenza della Capitaneria di porto. E’ stata la guardia costiera di Livorno a intervenire cercando in più modi di salvare il natante che si era incagliato. Alla fine i due amici hanno abbandonato la vela che si è rovesciata. Nelle ore successive la forza del mare ha distrutto lo scafo e i vari pezzi sono arrivati sulle spiagge di ghiaia. Ieri pomeriggio, con l’aiuto di un mezzo e dei sommozzatori, è stato tutto rimosso, anche lo scafo in mare.

A. C.