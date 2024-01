Bando Unesco: al via i primi progetti per la promozione turistica della città

Pisa, 18 gennaio 2024 – È arrivato alla fase operativa il finanziamento ottenuto dal Comune da parte del Ministero del Turismo nell’ambito del bando riservato alle città e siti Unesco. Sono in partenza nelle prossime settimane, infatti, i primi quattro progetti turistici destinati alla valorizzazione e promozione della città per un valore complessivo di quasi 600mila euro (589.870 euro), composto da oltre 500mila euro di fondi ministeriali, e risorse proprie e regionali. In particolare le attività riguardano la segnaletica turistica, l’analisi e monitoraggio dei flussi turistici, la creazione di itinerari e pacchetti integrati, la promozione e comunicazione della destinazione turistica.

“Dopo la storica approvazione del Piano di gestone Unesco del 2021 – dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -, in questi anni ci siamo impegnati nella creazione di eventi e di promozione turistica integrata della città. Una grande attenzione, poi, in particolare dopo il Covid, è stata rivolta all’accoglienza dei visitatori che ogni giorno giungono in città con i due punti di informazioni turistiche nel centro storico e il terzo sul litorale nel periodo estivo. Ora, grazie alla opportunità che abbiamo saputo cogliere con il bando per le città Unesco, faremo un ulteriore balzo in avanti, grazie alla definizione di nuove e moderne strategie di promozione e integrazione dell’offerta ma anche al miglioramento di servizi, come la cartellonistica fisica e digitale, finalmente degna di una destinazione turistica come Pisa, e la creazione di nuovi itinerari turistici da promuovere tutto l’anno”.

Progettazione, realizzazione di un sistema di orientamento cittadino - segnaletica turistica - per la valorizzazione della destinazione Pisa. Una volta concluso, il progetto doterà la città di un sistema di comunicazione urbana interattiva capace di supportare il visitatore agevolandone la capacità di orientamento sul territorio e coinvolgendolo in un’esperienza di fruizione diffusa e integrata valorizzando anche i monumenti meno noti. Verrà infatti sviluppato un sistema di segnaletica interattiva, innovativa, accessibile e inclusiva che consentirà a chiunque di vivere un’esperienza interessante e arricchente. Un sistema coordinato e facilmente identificabile dal visitatore brandizzato secondo il marchio territoriale “Pisa is” che arricchirà l’offerta di percorsi turistici, ampliando i contenuti con immagini, video, informazioni. La nuova cartellonistica sarà integrata con la tecnologia QR Code in modo da garantire una guida interattiva digitale, parallela a quella tradizionale, in grado di contenere tutte le informazioni relative al patrimonio storico ed artistico della città o del monumento che si sta visitando. Soggetto affidatario: Skylab Studios srl di Tarquinia (VT). Importo: 164.700,00 euro (di cui: 92.000 euro Ministero del Turismo; 52.700 Comune di Pisa; 20.000 euro Regione Toscana su precedente bando). Tempistica: 12 mesi.

Costruzione di un sistema di conoscenza delle dinamiche turistiche. Una volta concluso, il progetto consentirà la realizzazione di un sistema informativo turistico della destinazione Pisa, attraverso lo sviluppo di attività continuative di profilazione e conoscenza del pubblico. Il progetto coinvolgerà tutti i soggetti che sul territorio svolgono attività di rilevazione dei dati, poiché fondamentale, al fine di avviare un processo sostenibile e duraturo nel tempo, sarà la creazione di un contesto collaborativo e sinergico finalizzato all’integrazione delle rilevazioni già esistenti alle quali verranno aggiunte ulteriori misurazioni considerate rilevanti. Verrà quindi realizzata una piattaforma digitale di gestione dei dati in grado di raccogliere, omogenizzare e archiviare informazioni provenienti da fonti diverse. Il sistema informativo di destinazione si avvarrà di tale piattaforma che sarà organizzata in varie sezioni ognuna dedicata alla misurazione di un singolo aspetto, una sorta di pannello di controllo o “dashboard” che permetterà di visualizzare e monitorare le performance. Soggetto affidatario: Centro Studi Turistici di Firenze. Importo: 140.300 (Ministero del Turismo). Tempistica: 18 mesi.

Progettazione di un piano di comunicazione della destinazione Pisa e ideazione e realizzazione di contenuti e prodotti per una campagna informativa. Una volta concluso il progetto consentirà il rafforzamento della “destinazione Pisa” attraverso una comunicazione capace di far conoscere il territorio nella sua complessità ed eterogeneità aumentandone la visibilità sul panorama nazionale ed estero. Pisa e il suo litorale saranno raccontate attraverso 5 macroaree, ciascuna delle quali sarà narrata con editoriali, foto e video. Sarà sviluppato un piano media che prevederà uscite pubblicitarie su organi di informazione regionale e nazionale. Una pianificazione Media Pubbliredazionali web incentrati su proposte che motivino il visitatore ad approfondire la conoscenza della città e a prolungare il suo soggiorno. Verranno attivate campagne Social per narrare la città con le sue peculiarità, evidenziando la ricca offerta turistica, sottolineando la varietà e specificità dei servizi, prodotti ed esperienze presenti (arte, storia, cultura, tradizioni storiche, mare, natura…). Il piano di comunicazione seguirà una precisa strategia di comunicazione delle risorse presenti, capace di coinvolgere gli attori locali e i cittadini, differenziare la destinazione Pisa da altre destinazioni nazionali od estere e catturare l’attenzione dei turisti. Soggetto affidatario: Danae Project srl di Massa. Importo: 157.380 euro (di cui: 146.400 euro del Ministero del Turismo; 10.980 euro del Comune di Pisa). Tempistica: 18 mesi.

Costruzione e organizzazione di un sistema di sviluppo partecipato dell’offerta turistica della destinazione Pisa finalizzato alla sua diversificazione e valorizzazione e alla realizzazione di itinerari turistici integrati. Il progetto è volto a strutturare pratiche di condivisione e co-progettazione tra diversi attori istituzionali, operatori pubblici e privati, dando luogo a una rete di partenariato permanente per la creazione, valorizzazione e fruizione di nuovi itinerari turistico-culturali. Il progetto rinnoverà l’offerta turistica, generando nuove aree di attrazione aprendo alla valorizzazione di nuovi itinerari in periodi di bassa stagione in collaborazione con gli operatori. In particolare prevede la realizzazione di 10 nuovi itinerari/pacchetti costruiti in modo da potenziare i fattori di competitività che caratterizzano la destinazione turistica Pisa e tali da garantire condizioni ed esperienze di visita complete e partecipate. Soggetto affidatario: raggruppamento RTI tra Promo Pa Fondazione di Lucca e Simurg consulenze e servizi snc di Livorno. Importo: 127.490 euro (Ministero del Turismo). Tempistica: 24 mesi.