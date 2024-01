Bando ‘Sport per tutti’. Una tantum da 150 euro

Per il bando “Sport per Tutti”, rivolto sia alle famiglie con bambini che agli adulti over 65, è possibile presentare domanda fino alle 23.59 del 14 gennaio. L’amministrazione ha messo a disposizione 50mila euro. Le domande devono essere presentate tramite il sito web del Comune di Pisa – Servizi on line, area Sport compilando l’apposito modulo. Un bando riguarda i nuclei con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Pisa interessati a praticare attività sportive presso i soggetti accreditati al progetto. L’elenco dei soggetti aderenti all’iniziativa e delle discipline che rientrano nel progetto è disponibile nella pagina Servizi online, sezione Sport–Sport per tutti 2023-24. I nuclei familiari devono possedere un ISEE valido fino a 25mila euro. L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 euro a bambino, fino a massimo 450 euro a famiglia. Previsto anche un bonus per over 65 anni, sempre da 150 euro che sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del buono sconto che i beneficiari ricevono per l’attività sportiva scelta.