Bagno degli Americani, è qui l’estate Musica all’alba, cinema e atmosfera

Non c’è estate senza Bagno degli Americani. E il 2023 non fa eccezione. Al via la stagione degli eventi allo stabilimento balneare del Cinema Arsenale di Pisa, al civico 8 di viale del Tirreno a Tirrenia, ormai punto di riferimento del litorale pisano e non solo, con la sua ampia spiaggia libera e in parte attrezzata. Il primo appuntamento ufficiale è anche un classico, sempre molto atteso e affascinante: sabato 17 giugno, giorno di San Ranieri, c’è Luminmare, la luminara targata Bam, con gli oltre duemila lumini accesi al tramonto e gli spettacoli sulla spiaggia. Il programma di intrattenimento per vivere la spiaggia prosegue con i tradizionali fuochi d’artificio del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza, oltre alla ’spiaggiata’’ di Ferragosto il 14. Completano il quadro i concerti dal vivo (che inizieranno il 23 giugno), compresi quelli all’alba nel suggestivo scenario offerto dai primi raggi del sole sulla spiaggia. Poi i tornei di beach volley, spettacoli e animazione per bambini, sport, zumba, attività legate a benessere e salute e la possibilità di prendere biciclette a noleggio. Immancabile il cinema sul mare, che anche nell’estate 2023 offrirà al pubblico ben due settimane di proiezioni, una a luglio e una ad agosto, sul maxischermo gonfiabile 14 metri per 9, montato in riva al mare. Già attivi e operativi il bar (sia sulla spiaggia che sotto l’hangar) e il ristorante, aperto a pranzo e a cena, e che propone anche quest’anno specialità di pesce, oltre ai classici hamburger e molto altro. Novità dell’estate 2023 è il corso di pilates, che parte martedì 13 giugno al tramonto a cura di Martina Moccia, insegnante di livello base e avanzato. "Il metodo pilates – spiega – combina un allenamento fisico a un metodo di respirazione che ha come obiettivo rafforzare il ‘core’ e la nostra colonna. Si tratta di movimenti lenti e ripetuti che ti porteranno a una maggior consapevolezza e controllo del corpo. In breve, ecco i benefici del pilates: rafforza la muscolatura, aiuta a correggere la postura, contrasta il mal di schiena, contribuisce a ridurre ansia e stress, migliora la qualità del sonno". Il corso prosegue nei martedì successivi. Per informazioni e iscrizioni: 328 1461676.

Il Bagno degli Americani è anche accessibilità, con oltre 400 metri di passerella percorribili anche da carrozzine, e dal 2020 è dotato di un defibrillatore ed è tra gli 84 stabilimenti balneari in tutta Italia ad aver ricevuto nel 2022 il certificato di accessibilità per persone con disabilità. Lo stabilimento balneare è stato infatti inserito nella guida nazionale Heyoka, progetto di Ability Channel, storica testata online dedicata alla disabilità “positiva”. Gli stabilimenti balneari toscani segnalati nella guida sono nove, e il Bagno degli Americani è l’unico del litorale pisano. Sedia job, passerella, servizi igienici, pedane e assistenza sono i servizi riconosciuti dalla guida. Ricordiamo anche che l’80% della spiaggia del Bam è libero e l’apertura è h24.

"Prosegue anche quest’anno l’offerta di eventi al Bagno degli Americani - affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali dell’associazione Cineclub Arsenale -. Siamo contenti di poter tornare ad accogliere il pubblico in questa seconda estate di ritrovata libertà post pandemia e ringraziamo tutti per non aver mai smesso di frequentare la nostra spiaggia anche nei periodi più complicati per chi organizza eventi e iniziative. Torna il cinema sul mare per ben due settimane, la ‘specialità della casa’, con il maxischermo gonfiabile, oltre ai tradizionali fuochi d’artificio per il 4 luglio e a Luminmare. Per il resto, intrattenimento, musica, cibo e una spiaggia tutta da godere, accessibile e sempre aperta. Vi aspettiamo!". Per informazioni su noleggio e altro: 342 3513884.