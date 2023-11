Dà un bacio ad una minorenne sul bus: arrestato un 37enne

Pisa, 19 novembre 2023 – E’ stato fermato mentre camminava mano nella mano con lei, visibilmente infastidita, nei pressi dell’aeroporto. Subito circondato da volanti della polizia, è stato immobilizzato e poi arrestato. Il colpevole è un uomo di 37 anni di origine africana, fermato ieri a Pisa e condotto in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una minorenne dopo la segnalazione di cittadino.

Da un primo racconto sembra che pochi minuti prima, a bordo di un autobus della linea urbana, l'uomo, che risulta regolarmente residente a Pisa, avesse baciato sulla guancia la minore, senza alcun motivo, all'improvviso e senza che i due si conoscessero. Sul posto sono arrivati subito anche i genitori della vittima delle molestie che li aveva personalmente avvertiti telefonicamente dell'accaduto. Lo straniero è stato così arrestato e associato al carcere don Bosco di Pisa, in attesa della convalida del provvedimento precautelare da parte del gip.

La polizia ha effettuato anche una perquisizione nell'abitazione dell'uomo sequestrando tutti i dispositivi informatici in suo possesso che saranno poi analizzati dagli agenti della squadra mobile. Per la minore non c'è stato bisogno di ricorrere alle cure mediche, solo uno spavento subito contenuto dal tempestivo arrivo dei genitori e della polizia.