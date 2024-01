Avvocati in pericolo. Giornata in Tribunale

PISA

"Giornata Internazionale degli avvocati in pericolo" anche nel nostro Tribunale. Obiettivo, attirare l’attenzione "sulla situazione di rischio - continuo e concreto - della incolumità personale, che sono costretti ad affrontare i difensori per il solo fatto di esercitare la loro professione". Evento dedicato nuovamente agli avvocati iraniani. Dopo l’annuncio della morte di Mahsa Jîna Amini durante la custodia di polizia intervenuta per essersi rifiutata di indossare l’hijab, la situazione in Iran è ulteriormente peggiorata per gli avvocati ed anche per i magistrati. La Camera Penale di Pisa, che vanta tra i propri iscritti l’avv. Ezio Menzione, responsabile dell’osservatorio “Endangered Lawyer” dell’UCPI, e l’avvocato Laura Antonelli, attuale componente della Giunta dell’Ucpi, ha indetto un’accorata manifestazione di solidarietà invitando i colleghi del foro ad indossare la toga ed a presentarsi in Tribunale, dove la presidente facente fuinzione Beatrice Dani, accompagnata dai colleghi Giovanni Zucconi e Annalisa Dini, ha letto un comunicato. 5 gli avvocati assassinati solo nel 2023, 10 quelli oggetto di rivendicazioni o che sono rimasti feriti in tentativi di assassinio falliti. "Più gli avvocati si battono per la loro indipendenza, più vengono perseguitati. E’ evidente che il regime iraniano stia violando il diritto degli avvocati di svolgere il proprio impegno professionale", le parole della presidente Dani.