Avevano 48mila euro in valigia. Controllati e multati due stranieri

Sono rimasti incagliati nelle maglie dei controlli capillari e mirati. E’ così che sono stati trovati all’aeroporto di Pisa con quasi 48mila euro in contanti due marocchini in partenza per il Marocco che alla dogana avevano dichiarato di avere 10mila euro ciascuno. Sono stati solo multati perché hanno accettato di pagare l’oblazione immediata pari al 15% della somma eccedente i 10 mila euro di valuta, il massimo consentito per legge. L’intervento è stato fatto dalla guardia di finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane che sottolineano come finora nel 2024 siano stati "intercettati 183 passeggeri, che hanno tentato la movimentazione di valuta, omettendone la dichiarazione, per un importo complessivo di quasi 2,5 milioni di euro". Un marocchino – si apprende – aveva 20.224,72 euro e l’altro 27.760 euro nascosti nelle tasche degli indumenti custoditi nei bagagli.

Il risultato conseguito, spiega un comunicato, è dimostrazione dell’efficacia del protocollo d’intesa siglato tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel mese di aprile del 2023, documento che velocizza lo scambio di informazioni e agevola le attività di verifica congiunta fra le due istituzioni presenti sul territorio, volte a contrastare anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi di passeggeri.

