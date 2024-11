Autunno a Teatro 2024, a Calci due spettacoli gratuiti

Calci (Pisa), 18 novembre 2024 - Dopo i concerti in piazza e il cinema all'aperto che hanno caratterizzato l’estate, con l’arrivo dell’autunno le attività culturali promosse dall’amministrazione comunale di Calci si spostano a teatro, grazie alla collaborazione con Intesa Teatro di Castelfranco di Sotto e con l’Unità Pastorale della Valgraziosa. Al Cinema teatro Valgraziosa torna la tradizionale rassegna Autunno a Teatro: due appuntamenti gratuiti, venerdì 22 e domenica 24 Novembre, aperti a tutta la cittadinanza, famiglie e bambini.

"Prosegue anche quest'anno la proficua collaborazione con l’unità Pastorale della Valgraziosa, che ringraziamo per la disponibilità del teatro, e con l'associazione IntesaTeatro di Castelfranco, attraverso la quale possiamo arricchire l’offerta culturale per i nostri cittadini e non solo – sottolinea Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alla cultura -. Allo stesso tempo, sosteniamo le compagnie amatoriali di teatro del territorio, realtà preziose da sempre capaci di coinvolgere e affascinare attori e spettatori di qualunque età”.

Il primo appuntamento, alle 21.15 di venerdì 22 Novembre, è con la commedia brillante “Bianco su Bianco” portata in scena da L’Anello Compagnia Teatrale di Cascina. Sul palco, per la regia di Alessandra Bareschino, Orazio Cioffi, Nicola Barbuti e Simone Franchini raccontano uno spaccato di vita quotidiana, tre amici in accesa conversazione al riguardo di un quadro. Siamo nell’appartamento di Sergio, in una città metropolitana non ben definita, alla fine degli anni Ottanta. Sergio, facoltoso medico appassionato di arte contemporanea, acquista, per una cifra stratosferica, uno strano dipinto del maestro Bertuccioni, di fatto una grossa tela bianca. L’amico Marco cerca di fargli capire che sulla tela non c'è nulla, ma lui si ostina a vederci un quadro astratto fatto di linee cangianti (le trame della tela). Yvan, si trova suo malgrado a fare da "arbitro" subendo attacchi di ogni genere. La conversazione sul significato dell'arte si trasformerà in un continuo battibecco, in cui emergerà il giudizio che uno ha dell’altro, mettendo in discussione l'amicizia fra i tre.

Il secondo spettacolo, alle 17 di domenica 24 Novembre, è rivolto ai bambini: “Chi ha rubato i regali? L’avventura di Natale… per salvare il Natale!” è una fiaba scritta da Simone Giusti. A rappresentarla sarà il Gruppo teatrale Four Red Roses Aps di Castelfranco di Sotto, in collaborazione con L’Anello di Cascina, sul palco Mirko Addobati e Stefania Morelli per la regia di Denise Neri, con Fabio Montagnani.