Auletta, il domani diverso Pace, amore e giustizia "Siamo soltanto noi la vera alternativa"

"Pace, amore e giustizia". E’ lo slogan scelto da Ciccio Auletta, candidato sindaco di Diritti in comune, la coalizione della sinistra radicale composta da Una città in comune e Unione popolare, per la chiusura della campagna elettorale. "verso un domani diverso" è il sottotitolo impresso sotto quello slogan proposto in inglese in una piazza che da molti anni è un melting pot. Una babilonia dove si incontrano persone di ogni angolo del pianeta. Piazza Vittorio Emanuele è attraversata da chi in città arriva dalla stazione, ma è troppo spesso meta anche di una umanità dolente che si porta appresso il proprio disagio. L’appunto elettorale del pomeriggio è caratterizzato dalla presenza di due big nazionali di Unione popolare, Giovanni Russo Spena per Rifondazione comunista e Marta Collot leader di Potere al popolo, incontrano i cittadini, distribuiscono volantini insieme ad Auletta. Promettono una svolta a sinistra che, dice il candidato sindaco, "parli un linguaggio nuovo per non lasciare davvero nessuno, che sia interprete della Costituzione e metta al centro i beni comuni e gli interessi di tutti e non solo di qualcuno". In serata il popolo di Diritti in Comune si trasferisce alla Stazione Leopolda con un doppio Dj set a cura di Lady Maina e Rozza Dj. Ma quello che in passato è stato un altro crocevia di persone è un luogo vivo già dal pomeriggio: a cominciare, dalle tre mostre allestite da associazione Imago, Sheyla Micheletti Aka Medy e Negarata, allo spazio laboratori per i bambini che fin dalle 17 hanno giocato con Le Formi’e mie Ami’e e la merenda equa e solidale del Chicco di Senape. Poi apericena dalle 18 con degustazione di un menu italo-senegalese in compagnia di Dj Meo. Contaminarsi è sempre stato il leit motiv e l’agire politico di Auletta e dei suoi e il candidato sindaco lo ha ripetuto anche ieri sera durante il suo intervento conclusivo della campagna elettorale, prima di lasciare il palco alla musica con il concerto dei 71JPM. "Peace, love and justice. verso un domani diverso", indica la direzione Auletta. "Noi e soltanto noi - carica i supporters nel finale - siamo la vera alternativa alla destra, ma anche al centrosinistra".

Gab. Mas.