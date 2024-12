Attribuite le deleghe ai consiglieri provinciali: ecco quali sono

Pisa, 2 dicembre 2024 - È stato ufficialmente pubblicato il decreto che attribuisce le deleghe ai Consiglieri di maggioranza della Provincia di Pisa, eletti nell'ultima tornata che si è tenuta a settembre scorso. Il documento è stato siglato nei giorni scorsi dal presidente Massimiliano Angori. La Vicepresidente è Linda Vanni, prima cittadina di Montopoli Valdarno, alla quale sono state attribuite le deleghe di Pianificazione dei servizi di trasporto pubblico in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato.

A Cristina Bibolotti, Consigliera Comunale di Cascina, confermata la Delega di Gestione dell'Edilizia Scolastica. Ad Arianna Buti, la sindaca del Comune di Buti, la delega a Società partecipate; Politiche per la Formazione e Fondazioni per l’Istruzione Tecnica Superiore ITS. A Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato, attribuite le deleghe a: Pianificazione territoriale di coordinamento; Tutela e valorizzazione dell’ambiente. Per il primo cittadino di Pomarance, Graziano Pacini deleghe a: Gestione delle strade provinciali, ponti e viadotti dell’Area Valdera e Valdicecina; Protezione Civile.

Per Matteo Puccioni, consigliere comunale di San Giuliano Terme, deleghe a: Gestione delle strade provinciali, ponti e viadotti dell’Area Pisana e Valdarno; Politiche di promozione della cultura della Legalità. Per Maria "Antonietta" Scognamiglio, consigliera comunale del Partito Democratico di Pisa, le deleghe sono Programmazione provinciale della rete scolastica; Controllo dei fenomeni discriminatori e Promozione delle Pari Opportunità sul territorio provinciale; Orientamento al Lavoro; Politiche per la promozione della cultura della “Gentilezza”.

Soddisfatto il presidente della Provincia Massimiliano Angori che ha dichiarato: "Abbiamo fatto un approfondito lavoro di consultazione, anche con i nuovi eletti Consiglieri Provinciali, riuscendo a mettere a punto deleghe che coprano anche territorialmente le variegate esigenze del territorio provinciale. Adesso - conclude il presidente Angori - partiremo strutturalmente con la pianificazione di questa nuova parte di legislatura che abbiamo di fronte a noi".