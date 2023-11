Asteroidi e rischio ‘Deep impact’. La scienza approda all’Ortaccio

Asteroidi a Vicopisano. Stasera, venerdì 24 novembre alle 21.15, al Circolo Arci L’Ortaccio di Vicopisano (via Loris Baroni 14), Giacomo Tommei, del Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, parlerà di asteroidi e di come la matematica ci aiuta a prevedere possibili rischi per il nostro pianeta. La difesa della Terra dagli asteroidi pericolosi, i cosiddetti Near earth asteroids (Neas), fa parte ormai della programmazione delle maggiori agenzie spaziali del pianeta. In questo incontro, dopo aver fatto familiarizzare il pubblico con gli asteroidi e le loro orbite, Giacomo Tommei cercherà di far capire come la matematica sia uno strumento essenziale nella previsione di possibili eventi catastrofici e nell’analisi di strategie di mitigazione. Giacomo Tommei è professore associato di Fisica Matematica presso il Dipartimento di Matematica dell’Università Pisa. Si occupa di determinazione orbitale di asteroidi, monitoraggio d’impatto ed esperimenti di radio scienza per missioni spaziali di esplorazione planetaria (BepiColombo, Juno, Hera). È membro del team di Neodys, ed è uno sviluppatore dei software Orbfit e Orbit14. Nel 2008 è stato assegnato il suo nome, Tommei, all’asteroide 89735. Il Ciclo "Scienza in Circolo" propone una serie di eventi divulgativi in cui vengono approfondite alcune questioni in diversi campi della scienza, in un ambiente informale e aperto alla discussione e alle domande. Il prossimo incontro in programma si tiene il 15 dicembre: "Cosa si intende per metodo della scienza?", con Roberto Gronda, Università di Pisa. L’Ortaccio è un circolo Arci, nato grazie al contributo e alla passione delle generazioni che ci hanno preceduti e che hanno creduto nell’idea di una "casa del popolo", in grado di accogliere e unire le persone. Oggi come allora lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere la socialità, la solidarietà, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, contribuendo alla crescita culturale e civile dei soci, così come dell’intera comunità.

Carlo Venturini