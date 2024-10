Assolto ex comandante. Condanna per ’sei euro’

Condannato a 4 mesi e 15 giorni, pena sospesa, per due episodi di peculato d’uso, i primi due del 2016 sono stati dichiarati prescritti. Assolto da tutto il resto, da abuso d’ufficio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dall’ingiuria militare perché il fatto non costituisce reato e dal falso ideologico perché il fatto non sussiste. Si è concluso il processo in primo grado per il colonnello Renato Vaira, ex comandante della parte italiana di Camp Darby, ora in congedo. L’accusa era di aver utilizzato per scopi personali l’auto di servizio, "per i fatti per cui c’è stata condanna, si parla di circa 5-6 euro di carburante", precisa la difesa, l’avvocato Giorgio Carta che farà appello. La pm Romano aveva chiesto una condanna a due anni e aveva ottenuto una integrazione del capo di imputazione aggiungendo l’"ingiuria a inferiore". Due sottoposti si erano costituiti parte civile (uno con l’avvocato Isabella Martini), ma il risarcimento non è stato riconosciuto.