Assistenza specialistica. Caso verso la risoluzione. Servizio fino a giugno

L’assistenza specialistica a Pisa garantita fino a giugno, alla fine dell’anno scolastico. La notizia che centinaia di ragazzi, docenti, assistenti e famiglie aspettano da mesi potrebbe essere, letteralmente, a un passo. Lo si apprende da fonti istituzionali, secondo le quali manca poco tempo per l’approvazione di una delibera di giunta regionale che finanzierebbe il servizio di assistenza degli studenti con disabilità delle scuole superiori pisane fino alla fine dell’anno scolastico. Sarebbe la fine di una battaglia che anche ieri pomeriggio ha portato in piazza diverse decine di persone che, radunatesi sotto la prefettura, hanno incontrato il prefetto Maria Luisa D’Alessandro nella speranza di favorire le interlocuzioni col Governo e scongiurare l’interruzione del servizio. Alla luce delle probabili buone notizie che potrebbero arrivare da Firenze, il dialogo con l’esecutivo sarebbe ancora più importante: qualora venisse finanziato il servizio fino a giugno, il nuovo obiettivo sarebbe un maggiore stanziamento di fondi da parte di Palazzo Chigi, che eviterebbe il ripercuotersi della situazione anche nell’anno scolastico 2025/26. In questo modo verrebbe risolto il problema definitivamente.

E il dialogo con la rappresentate del Governo sul territorio pisano, sembra essere andato bene. La delegazione di rappresentati, composta anche dalla consigliera dem Maria Antonietta Scognamiglio, nelle sale dell’Ufficio Governativo di Pisa ha avuto modo di presentare a D’Alessandro una richiesta di intervento alla quale la prefetta si è mostrata disponibile."Ciò che non ha voluto fare il consiglio comunale pisano - spiega al microfono in piazza Mazzini Giuliano Cannoletta, davanti a una platea di volti che sono diventati quelli dei suoi compagni di battaglia - potrebbe farlo la prefetta. Diciamo sempre le stesse cose ma anche oggi le ribadiamo perché a Livorno sono state mandate le prime lettere di licenziamento per alcuni assistenti e senza un aiuto arriveranno anche a Pisa". Dall’interlocuzione, l’esito è stato quello che oggi, il gruppo contro i tagli all’assistenza specialistica avrà modo di inviare, tramite D’Alessandro, le loro richieste ai ministeri di Disabilità, Istruzione e Interno, aggiungendo anche il nodo dell’internalizzazione degli assistenti specialistici, ossia il loro inserimento come dipendenti della scuola.