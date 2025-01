Asd San Giuliano, Bizzarri Ollandini Safeguarding Officer

Pisa, 28 gennaio 2025 - L’Asd San Giuliano ha nominato Mariano Bizzarri Ollandini come nuovo Safeguarding Officer, figura cruciale per promuovere e garantire un ambiente sportivo sicuro e inclusivo. La decisione segue le linee guida nazionali emanate dalla Figc e dal Coni, in ottemperanza alle normative in materia di tutela e prevenzione nello sport. Il Safeguarding Officer è una figura professionale dedicata alla prevenzione e gestione di episodi di abuso, violenza, discriminazione e bullismo, con l’obiettivo di creare un ambiente sportivo che rispetti i diritti di tutti i tesserati, in particolare bambini, adolescenti e persone vulnerabili. Tra le responsabilità di Bizzarri Ollandini ci sono la formazione di tecnici, atleti e famiglie, la gestione di segnalazioni e la vigilanza sull’applicazione dei codici di condotta e delle normative interne. Il suo ruolo si estende anche alla promozione di una cultura sportiva basata su inclusione e rispetto. Roberto Nusca, presidente del San Giuliano, ha spiegato la scelta di nominare Mariano Bizzarri Ollandini come Safeguarding Officer: «Abbiamo individuato in Mariano una figura con competenze specifiche, una reputazione impeccabile e una formazione adeguata. È un Security Manager certificato e dal 2005 gestisce l’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per garantire sicurezza e inclusività ai nostri tesserati». La società, che vanta il riconoscimento di Scuola Calcio Elite ed è uno degli otto centri di formazione affiliati all’Atalanta Bergamasca Calcio, conferma il suo impegno per uno sport sicuro. Mariano Bizzarri Ollandini avrà il compito di vigilare sul rispetto delle normative e di prevenire ogni forma di abuso o discriminazione durante le attività sportive. Bizzarri Ollandini ha dichiarato: «Il mio obiettivo è garantire che ogni tesserato possa vivere lo sport in un ambiente protetto, inclusivo e rispettoso. Attraverso il dialogo, la formazione e l’ascolto, voglio contribuire a creare una comunità sportiva che promuova valori etici e di integrazione». Mic. Buf.