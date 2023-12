Arte, storia e tradizioni in via del Borghetto

Nasce "Il Borghetto antiquariato e collezionismo", il negozio che vuole essere un salotto per l’arte a Pisa. L’inaugurazione, in via del Borghetto 60 a Pisa, è avvenuta sabato davanti a tanti appassionati di arte e collezionismo. "Tempo fa – spiega il titolare Renato Guerrucci, 46 anni di Vicopisano -, ho pensato di poter trasformare la mia passione per l’arte e la storia dell’arte in un lavoro, e così è stato". Guerrucci ha deciso di investire a Pisa "città con tre sedi universitarie – spiega –: ho pensato essere il luogo giusto per mettere su questo tipo attività". Una scommessa, per un negozio che vuole essere qualcosa di più: "Un salotto nel quale si fa anche commercio, per discutere insieme e confrontarsi su temi come arte e di bellezza. Aprire un’attività è sempre una grande scommessa, mi piace vivere nel bello e occuparmi di cose belle e questo negozio vuole essere un luogo capace di contribuire alla vitalità della città". Tra i tanti pezzi - stampe, quadri, oggettistica, per tutti i gusti e ogni tasca -, in omaggio agli 850 anni dalla posa della prima pietra della Torre di Pisa, Guerrucci ha deciso di esporre nella prima sala una serie di vedute pisane a stampa e disegno, molte della quali dedicate appunto alla Torre. Tra le opere di cui Guerrucci va più orgoglioso, invece, ci sono 4 dipinti riportati in Toscana e che sono nati a Pisa: "Sono contento – spiega - di aver riportato a casa una coppia di dipinti con figure di santi di Giovanni Battista Tempesti (Volterra, 1729 – Pisa, 1804) e del suo entourage. Uno dei due santi raffigurati è Papa Santo Stefano con la bandiera dell’omonimo ordine equestre. Spicca anche un’altra coppia di dipinti pisani: sono due capricci con vedute di porto attribuibili a Pietro Ciafferi, pittore pisano del Seicento".

Enrico Mattia Del Punta