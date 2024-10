Arte Santeramo in scena

Prende il via domani la nuova stagione del Teatro Nuovo di Pisa dal titolo "Rivoluzioni teatrali" con lo spettacolo "Storia di amore di calcio" di e con Michele Santeramo. Lo spettacolo dell’attore e drammaturgo pugliese, che andrà in scena alle 21, affronta il tema del calcio come metafora della vita. Lo spettacolo vede la narrazione pacata e asciutta di Santeramo, in piedi davanti a un leggio, accompagnata sul palco da Sergio Altamura che eseguirà le musiche originali composte per l’occasione. Una narrazione dove non si parla dell’attualità del calcio italiano e neanche delle imprese dei grandi campioni del pallone, ma del primo fantomatico campionato mondiale di calcio clandestino in un piccolo e depresso paese del sud. "Storia d’amore e di calcio – spiega Michele Santeramo - è nato mentre scrivevo un altro testo drammatico che raccontava storie di immigrazione. Avevo evidentemente bisogno di declinare gli stessi temi in una forma più divertita e divertente. Più da commedia. Così è nata l’idea del primo campionato mondiale di calcio clandestino della storia, giocato da nazionali di stranieri presenti in Italia. Al centro c’è la storia d’amore tra un titolare dell’Italia e una indiana straordinariamente bella".

Il campionato si gioca tra squadre composte da immigrati e i vincitori, come premio, potranno governare sulla malavita per un anno, fino al prossimo campionato del mondo clandestino. I protagonisti sono persone di cui mai si sentirà parlare, la piazza della quale si racconta non sarà mai sui giornali, eppure contiene ogni sera il pulsare profondo delle vite di quelle poche persone che spendono il tempo a inseguire sogni, perderli, innamorarsi, perdere. Questi posti, e di conseguenza queste storie, conservano il gusto di una Italia diversa da quella ogni giorno raccontata dal mondo dell’informazione.

Lo spettacolo è una produzione realizzata in collaborazione con Deep Festival. All’evento sarà associato l’aperitivo a teatro organizzato da Ghost Kitchen dalle 19 alle 20, al costo di 15 euro. Incluso nell’aperitivo un cocktail a persona per accompagnare il buffet. Prevendita online su ciaotickets.com. Per l’apericena è necessaria la prenotazione a questo link: https://lc.cx/DKCxmg. Per info biglietteria.teatronuovopisagmail.com oppure 3923233535.