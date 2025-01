Arte e storia a Pisa: in Gipsoteca due iniziative speciali tra memoria e creatività

Pisa, 9 gennaio 2025 - Due iniziative speciali stabiliscono un ponte ideale tra due mostre in corso a Pisa: "A memoria di forma" della Gipsoteca di arte antica e antiquarium dell’Università di Pisa (GiArA) e "Dalla guerra alla liberazione" di Palazzo Blu. Al centro dell’attenzione c’è l’opera "Una brillante memoria" di Sbrana e Mallegni, esposta alla Gipsoteca, che affronta il tema delle ferite di guerra. L’opera si ispira alle lesioni causate dagli ordigni della seconda guerra mondiale sugli edifici pisani, con particolare riferimento alle tracce ancora visibili sulla facciata del Palazzo alla Giornata, oggi sede del Rettorato. Due incontri, con gli artisti e lo storico Gianluca Fulvetti (dipartimento di Civiltà e forme del sapere), esplorano il rapporto tra memoria storica e pratica artistica, mostrando come il ricordo e le tracce di eventi drammatici possano trasformarsi in opera d’arte. Martedì 14 gennaio, alle 16, appuntamento di fronte al Palazzo alla Giornata. Da qui, passeggiata fino alla Gipsoteca per una visita alla mostra. Partecipazione libera e gratuita.

Martedì 25 febbraio, dalle 9 alle 13, al racconto storico e alla visita alla mostra si aggiunge un laboratorio creativo rivolto alle scuole superiori durante il quale gli studenti svilupperanno un proprio progetto artistico utilizzando le matrici dell’opera Una brillante memoria. Partecipazione gratuita, ma su prenotazione. Informazioni e prenotazioni [email protected] Le attività sono organizzate da GiArA e laboratorio Marsia del dipartimento di Civiltà e forme del sapere, con il patrocinio del Comune di Pisa, promosse con la collaborazione di Palazzo Blu. I partecipanti potranno usufruire del biglietto ridotto per la visita alla collezione permanente di Palazzo Blu e alla mostra Dalla Guerra alla Liberazione. Pisa 1940-1945. Promozione valida fino all’11 maggio 2025, presentando alla biglietteria il coupon rilasciato dalla Gipsoteca.