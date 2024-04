Arriva il vento forte: scatta lo stress test per i lampanini

Da un paio di giorni sono stati posizionati, sui lungarni di Pisa, i nuovi tappi anti-vento con biancherine e lampanini, per cercare le migliori attrezzature in vista della Luminara di San Ranieri 2024. Lo stress test sta proseguendo bene grazie anche al vento forte di ieri che ha dato modo di testare al meglio le soluzioni portate dal Comune di Pisa. "Date le condizioni meteo caratterizzate da forte vento e quindi utili ai nostri stress test, abbiamo acceso 12 stecche di biancheria con i lampanini con le nuove differenti tipologie di tappi - ha dichiarato l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini -. Ben sei biancherie lato Tramontana (Palazzo dell’Ussero e Royal Victoria Hotel, che ringrazio per la disponibilità) e sei lato Mezzogiorno su Palazzo Gambacorti". Le condizioni particolari hanno dato modo di dare indicazioni preziose, per scegliere, alla metà di maggio, le migliori attrezzature: "Il vento ha raggiunto intorno alle 11:30 i 32.km/h di media, con raffiche molto più forti - precisa Bedini -. Un lavoro necessario, che proseguirà nelle prossime settimane in diverse condizioni meteo, che sarà utile, anche se siamo consapevoli che non potrà offrire certezze: il fascino della Luminara sono i lampanini a cera". Come ribadito dall’amministrazione comunale infatti, si accetta solo la soluzione classica dei lumini, evitando la luce artificiale ad ogni costo: "Chi non vuol correre rischi deve affidarsi alla luce elettrica, una alternativa che a noi non interessa".

Mic.Buf.