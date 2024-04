Arriva al cinema "Scooter". Un road movie in Vespa

PISA

I grandi viaggi, come le grandi storie d’amore, non hanno mai una vera fine. E’ questo il messaggio alla base di "Scooter", il nuovo film prodotto dalla società pisana Polis e da Giancarlo Freggia, con la regia di Stefano Alpini. Sostenuta da varie aziende del territorio tra cui il Gruppo Paim, lo studio Puntoni Morreale e Briefing Studio, la prima della pellicola si terrà domani alle 21.15 al Cinema Odeon, in occasione dei Vespa World Days. "Il film non è nato per il raduno della Vespa - spiega il regista Stefano Alpini -, ma la sua gestazione parte da molto lontano. È stato un film dentro il film perché iniziammo le riprese nel 2019, poi arrivò il Covid e abbiamo anche dovuto sostituire alcuni attori, impegnati in progetti diversi. Personalmente ho una grande passione per i viaggi in vespa, infatti la Vespa del film, quella rossa, è la mia".

Seconda esperienza da produttore invece per Giancarlo Freggia: "Paim sta dentro questa iniziativa perché il film parla di giovani e affronta il tema dell’immigrazione - dichiara Freggia -. Tocca diverse corde a noi care. I protagonisti viaggiano con la vespa, un mezzo che unisce diverse generazioni".

"Per me – aggiunge – si tratta della seconda produzione, ho già prodotto Dead Bride che in Messico si è piazzato all’ottavo posto in classifica. Auguro lo stesso successo anche a Stefano Alpini. Mi piace l’idea di sviluppare progetti locali che partono dal territorio". "Scooter" è un road movie in vespa attraverso l’Europa che ha come protagonisti due ventenni Pippo & Zebra, interpretati da Luca Melucci e Madior Fall, girato tra l’Italia e la Francia (Bologna, Aosta, la Borgogna fino a Dankerque). Tra gli interpreti femminili Charlotte Cétaire, protagonista di "Dopo la guerra" film di Annarita Zambrano selezionato a Cannes nel 2017. Le musiche del film sono scritte e orchestrate da Marco Piaggesi, Michele Senesi e Domenico Petrosino. Dopo l’anteprima dell’Odeon dal 18 aprile al 24 le proiezioni si sposteranno al Lanteri, ma sarà possibile vedere il film anche a Pontedera, al circolo Agorà (venerdì 19 e sabato 20), così come a La Spezia. Saranno messi a disposizione 100 biglietti gratuiti per gli spettatori pisani alla prima di domani, prenotabili all’indirizzo: https://scooter-gruppopaim.eventbrite.it/

Michele Bufalino