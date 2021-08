Pisa, 9 agosto 2021 - Una perfetta catena di soccorsi che ha salvato la vita a un uomo andato in arresto cardiaco. E' accaduto a Marina di Pisa. Una squadra di vigili del fuoco di Pisa, nel corso di una sosta a un bar di ritorno da un intervento, ha visto l'uomo andare in difficoltà e perdere i sensi. Immediato l'intervento degli uomini, che hanno preso dal mezzo la saccadi autosoccorso in dotazione, che è dotata di defibrillatore. Durante i soccorsi è intervenuta anche una donna, un medico in quel momento non a lavoro. E' stata lei a proseguire i soccorsi, aiutata dai vigili del fuoco. Alla seconda scarica del defibrillatore l'uomo ha ripreso conoscenza. E' stato quindi trasportato in ospedale e ricoverato in osservazione.

