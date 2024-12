Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, il vicesindaco Latrofa fa il punto sui lavori

Pisa, 3 dicembre 2024 - Si è riunita questa mattina la Prima Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa, durante la quale il vicesindaco e assessore all’edilizia sportiva, Raffaele Latrofa, ha illustrato i prossimi interventi previsti per l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani. "Inizieremo i lavori con la Gradinata, concentrandoci sulla porzione attualmente interdetta ai tifosi - ha detto Latrofa -. Dopo aver completato l’impermeabilizzazione e reinstallato i seggiolini, procederemo con la sistemazione della parte inferiore dei gradoni, effettuando stuccature e ripristinando l’intonaco, come già fatto in altre aree. Questo ci permetterà di riaprire la sezione e superare la soglia dei 10.000 spettatori». «Parallelamente -ha continuato -, stiamo affidando i lavori per la Curva Nord, che inizieranno nei prossimi mesi. La prima fase riguarderà gli impianti antincendio, idrico ed elettrico. Successivamente, interverremo sul settore adiacente alla tribuna, smontando i gradoni non agibili con l’ausilio di una gru esterna. Al loro posto, realizzeremo una platea con tribune prefabbricate omologate anche per la Serie A. Questa fase includerà la creazione di quattro posti per persone con disabilità e di un bagno dedicato, rendendo la nostra curva una delle prime in Italia con tali servizi. Questo risultato è frutto della collaborazione con i ragazzi della Curva Nord». «Procederemo poi con la seconda porzione, verso la gradinata, replicando l’intervento. Al termine di ogni fase, prima la gradinata, poi le due porzioni della Curva Nord, aumenteremo progressivamente la capienza, fino a superare gli 11.200 spettatori». «Superando la soglia dei 10.000 spettatori, sarà inoltre necessario realizzare opere specifiche per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Queste opere riguarderanno le zone di filtraggio e pre-filtraggio della Curva Nord e l’adeguamento di alcuni servizi accessori, come richiesto dagli enti preposti che forniranno il parere finale sulla capienza all’interno della commissione prefettizia. Puntiamo a raggiungere una capienza totale di 12.000 spettatori, requisito minimo per il campionato di Serie A. Per questo, nei prossimi mesi, ci impegneremo a reperire nuovi finanziamenti per un ulteriore ampliamento, prevedendo interventi nella Curva Sud. Qui, i gradoni attualmente non agibili, verranno resi fruibili attraverso lavori di impermeabilizzazione, stuccatura della parte sottostante e installazione dei seggiolini, interventi più semplici rispetto a quelli della Curva Nord. Questi interventi testimoniano l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel migliorare le strutture sportive cittadine, garantendo sicurezza e accessibilità per tutti i tifosi».